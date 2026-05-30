Тренер Бразилии определился с заявкой травмированного Неймара на ЧМ-2026

Анчелотти сообщил, прогонит ли Неймара из сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмой Неймара перед стартом чемпионата мира-2026. Итальянский специалист дал понять, что не планирует исключать одного из лидеров команды из заявки на турнир.
О решении Анчелотти сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.
Анчелотти не планирует отказываться от Неймара
По словам наставника бразильской сборной, тренерский штаб рассчитывает на быстрое восстановление Неймара.
Анчелотти сообщил, что форвард имеет шансы восстановиться уже к первому матчу команды на турнире. В случае задержки с восстановлением Неймар должен быть готов ко второму матчу группового этапа.
"Мы ожидаем, что Неймар вернется к первому матчу против Марокко или, в крайнем случае, к следующей игре", — сказал Анчелотти.
Также Анчелотти подчеркнул, что не собирается вносить изменения в заявку команды из-за повреждения вингера.
Анчелотти добавил, что состав команды уже окончательно сформирован, а все 26 вызванных футболистов поедут на чемпионат мира.
Ранее медицинский штаб сборной Бразилии сообщил, что у Неймара обнаружили мышечное повреждение второй степени. Из-за травмы форвард пропустит и ближайшие контрольные матчи сборной Бразилии.
На чемпионате мира-2026 сборная Бразилии выступит в группе с Марокко, Гаити и Шотландией. Стартовый матч на турнире бразильцы проведут 14 июня против Марокко.
