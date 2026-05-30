Анчелотти сообщил, прогонит ли Неймара из сборной Бразилии

Дата публикации 30 мая 2026 21:24
Тренер Бразилии определился с заявкой травмированного Неймара на ЧМ-2026
Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал ситуацию с травмой Неймара перед стартом чемпионата мира-2026. Итальянский специалист дал понять, что не планирует исключать одного из лидеров команды из заявки на турнир.

О решении Анчелотти сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Неймар во время объявления заявки сборной Бразилии
Объявлено участие Неймара на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Анчелотти не планирует отказываться от Неймара

По словам наставника бразильской сборной, тренерский штаб рассчитывает на быстрое восстановление Неймара.

Анчелотти сообщил, что форвард имеет шансы восстановиться уже к первому матчу команды на турнире. В случае задержки с восстановлением Неймар должен быть готов ко второму матчу группового этапа.

"Мы ожидаем, что Неймар вернется к первому матчу против Марокко или, в крайнем случае, к следующей игре", — сказал Анчелотти.

Также Анчелотти подчеркнул, что не собирается вносить изменения в заявку команды из-за повреждения вингера.

Анчелотти добавил, что состав команды уже окончательно сформирован, а все 26 вызванных футболистов поедут на чемпионат мира.

Ранее медицинский штаб сборной Бразилии сообщил, что у Неймара обнаружили мышечное повреждение второй степени. Из-за травмы форвард пропустит и ближайшие контрольные матчи сборной Бразилии.

На чемпионате мира-2026 сборная Бразилии выступит в группе с Марокко, Гаити и Шотландией. Стартовый матч на турнире бразильцы проведут 14 июня против Марокко.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лионель Месси принял решение сыграть на своем шестом чемпионате мира и помочь сборной Аргентины на мундиале 2026 года.

Также Новини.LIVE писал о причинах отсутствия Мохамеда Салаха в матче против сборной России и обстоятельствах, которые помешали лидеру египтян выйти на поле.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
