Тренер Бразилії визначився із заявкою травмованого Неймара на ЧС-2026

Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті прокоментував ситуацію з травмою Неймара перед стартом чемпіонату світу-2026. Італійський фахівець дав зрозуміти, що не планує виключати одного з лідерів команди із заявки на турнір.

Про рішення Анчелотті повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

Оголошено участь Неймара на ЧС-2026. Фото: Reuters

Анчелотті не планує відмовлятися від Неймара

За словами наставника бразильської збірної, тренерський штаб розраховує на швидке відновлення Неймара.

Анчелотті повідомив, що форвард має шанси відновитися вже до першого матчу команди на турнірі. У разі затримки з відновленням Неймар має бути готовий до другого матчу групового етапу.

"Ми очікуємо, що Неймар повернеться до першого матчу проти Марокко або, у крайньому разі, до наступної гри", — сказав Анчелотті.

Читайте також:

Також Анчелотті наголосив, що не збирається вносити зміни до заявки команди через пошкодження вінгера.

Анчелотті додав, що склад команди вже остаточно сформований, а всі 26 викликаних футболістів поїдуть на чемпіонат світу.

Раніше медичний штаб збірної Бразилії повідомив, що у Неймара виявили м'язове ушкодження другого ступеня. Через травму форвард пропустить й найближчі контрольні матчі збірної Бразилії.

На чемпіонаті світу-2026 збірна Бразилії виступить у групі з Марокко, Гаїті та Шотландією. Стартовий матч на турнірі бразильці проведуть 14 червня проти Марокко.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ліонель Мессі ухвалив рішення зіграти на своєму шостому чемпіонаті світу та допомогти збірній Аргентини на мундіалі 2026 року.

Також Новини.LIVE писав про причини відсутності Мохамеда Салаха в матчі проти збірної Росії та обставини, які завадили лідеру єгиптян вийти на поле.