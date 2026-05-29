Головна ЧС-2026 Стало відомо, чому Салах не зіграв проти Росії

Дата публікації: 29 травня 2026 10:06
У Єгипті пояснили відсутність Салаха в матчі проти Росії
Нападник збірної Єгипту Мохамед Салах не взяв участі в товариському матчі проти Росії, який завершився перемогою африканської команди з рахунком 1:0. У єгипетській збірній пояснили причини відсутності одного з лідерів команди.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ.

Мохамед Салах. Фото: Reuters

У Єгипті пояснили відсутність Салаха

Пресофіцер матчу Махмуд Ессам пояснив, що відсутність Салаха не пов’язана з жодними проблемами зі здоров’ям.

За його словами, рішення залишити футболіста поза заявкою ухвалив тренерський штаб збірної Єгипту.

"Це рішення, погоджене з тренерським штабом. Він прибув до розташування команди лише вчора", — пояснив Ессам.

Зазначимо, що рішення не грати, ймовірно, належить самому Салаху, який не захотів репутаційних втрат як зірка АПЛ.

Навіть без Салаха єгиптяни змогли здобути перемогу. Єдиний гол у матчі на 65-й хвилині забив Мостафа Абдельрауф.

Єгипетська команда продовжує підготовку до чемпіонату світу-2026. На мундіалі єгиптяни зіграють у групі G. Суперниками єгиптян стануть збірні Бельгії, Ірану та Нової Зеландії.

Єгипет Збірна Росії з футболу Мохамед Салах
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Андрій Котевич
