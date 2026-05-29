Єгипет обіграв Росію перед участю на ЧС-2026

Матч Єгипет — Росія. Фото: Reuters

Збірна Єгипту перемогла Росію у матчі міжнародного товариського турніру та здобула трофей. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів поля.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Матч відбувся у Каїрі на стадіоні Cairo International Stadium. Єдиний гол у зустрічі був забитий у другому таймі.

На 65-й хвилині нападник збірної Єгипту Мостафа Абдельрауф відзначився результативним ударом та приніс своїй команді перемогу — 1:0.

Завдяки перемозі єгипетська збірна стала переможцем турніру.

Перед матчем відсторонена від міжнародних змагань збірна Росії посідала 36-те місце у рейтингу ФІФА. Єгипетська національна команда перебувала на 29-й позиції світового рейтингу.

Товариські матчі збірна Єгипту проводить у рамках підготовки команд до чемпіонату світу-2026, який стартує у США, Канаді та Мексиці 11 червня.

