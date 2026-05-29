Египет обыграл Россию перед участием на ЧМ-2026

Участник ЧМ-2026 обыграл сборную России
Сборная Египта победила Россию в матче международного товарищеского турнира и завоевала трофей. Поединок завершился минимальной победой хозяев поля.
О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.
Матч состоялся в Каире на стадионе Cairo International Stadium. Единственный гол во встрече был забит во втором тайме.
На 65-й минуте нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф отметился результативным ударом и принес своей команде победу — 1:0.
Благодаря победе египетская сборная стала победителем турнира.
Перед матчем отстраненная от международных соревнований сборная России занимала 36-е место в рейтинге ФИФА. Египетская национальная команда находилась на 29-й позиции мирового рейтинга.
Товарищеские матчи сборная Египта проводит в рамках подготовки команд к чемпионату мира-2026, который стартует в США, Канаде и Мексике 11 июня.
