Участник ЧМ-2026 обыграл сборную России

Дата публикации 29 мая 2026 06:55
Египет обыграл Россию перед участием на ЧМ-2026
Матч Египет — Россия. Фото: Reuters

Сборная Египта победила Россию в матче международного товарищеского турнира и завоевала трофей. Поединок завершился минимальной победой хозяев поля.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу. Фото: Reuters

Египет победил Россию

Матч состоялся в Каире на стадионе Cairo International Stadium. Единственный гол во встрече был забит во втором тайме.

На 65-й минуте нападающий сборной Египта Мостафа Абдельрауф отметился результативным ударом и принес своей команде победу — 1:0.

Благодаря победе египетская сборная стала победителем турнира.

Перед матчем отстраненная от международных соревнований сборная России занимала 36-е место в рейтинге ФИФА. Египетская национальная команда находилась на 29-й позиции мирового рейтинга.

Товарищеские матчи сборная Египта проводит в рамках подготовки команд к чемпионату мира-2026, который стартует в США, Канаде и Мексике 11 июня.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что после завершения домашнего чемпионата мира в сборной США может смениться главный тренер.

Также Новини.LIVE писал о повышенных мерах безопасности для сборной Англии на ЧМ-2026 с привлечением военных и систем противовоздушной обороны.

