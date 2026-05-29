Стало известно, почему Салах не сыграл против России

Стало известно, почему Салах не сыграл против России

Дата публикации 29 мая 2026 10:06
В Египте объяснили отсутствие Салаха в матче против России
Мохамед Салах. Фото: Reuters

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах не принял участия в товарищеском матче против России, который завершился победой африканской команды со счетом 1:0. В египетской сборной объяснили причины отсутствия одного из лидеров команды.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на росСМИ.

Мохамед Салах
Мохамед Салах. Фото: Reuters

В Египте объяснили отсутствие Салаха

Пресс-офицер матча Махмуд Эссам пояснил, что отсутствие Салаха не связано ни с какими проблемами со здоровьем.

По его словам, решение оставить футболиста вне заявки принял тренерский штаб сборной Египта.

"Это решение, согласованное с тренерским штабом. Он прибыл в расположение команды только вчера", — пояснил Эссам.

Отметим, что решение не играть, вероятно, принадлежит самому Салаху, не захотевшему репутационных потерь как звезда АПЛ.

Даже без Салаха египтяне смогли одержать победу. Единственный гол в матче на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф.

Египетская команда продолжает подготовку к чемпионату мира-2026. На мундиале египтяне сыграют в группе G.

Соперниками египтян станут сборные Бельгии, Ирана и Новой Зеландии. Свой стартовый матч на турнире команда проведет в середине июня.

Египет Сборная России по футболу Мохамед Салах
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
