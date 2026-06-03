Скалоні: Мессі сам вибере кількість матчів, які зіграє на ЧС

Ліонель Мессі в матчі за збірну Аргентини. Фото: Reuters/Matias Baglietto

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжує відновлюватися від травми. Він пропустить найближчий товариський матч своєї національної команди. Однак до поєдинків Кубка Світу ветеран буде в строю.

Наставник "альбіселесте" Ліонель Скалоні заявив, що зірковий футболіст сам зможе вирішити, скільки матчів проведе на турнірі, повідомляють Новини.LIVE із посиланням на Globo.

Наприкінці сезону 2025/26 Ліонель Мессі отримав травму. Існував ризик того, що досвідчений футболіст пропустить кілька поєдинків чемпіонату світу, однак ушкодження 38-річного футболіста виявилося не серйозним. Він зможе взяти участь в іграх Мундіалю.

Ліонель Мессі з Кубком Світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Скалоні повністю довіряє Мессі

Головний тренер збірної Аргентини підтвердив, що планує використовувати зірку команди на Кубку Світу. При цьому Ліонель Мессі сам зможе обирати матчі, в яких зіграє, і кількість ігрового часу на полі.

"Ми і так прекрасно знаємо, на що здатний цей футболіст. Він гратиме стільки, скільки захоче. Взагалі дивно, що Мессі виграв лише чотири титули з національною командою. Він зможе поліпшити це досягнення", — заявив Скалоні.

Читайте також:

Суперниками збірної Аргентини по груповому етапу ЧС-2026 стануть команди Алжиру, Австрії та Йорданії.

Нагадаємо, Новини.LIVE назвали причину, через яку Сердар Азмун не поїде на Кубок Світу. Вона стосується політичних уподобань гравця.

Також Новини.LIVE писали, що збірна Туреччини крупно обіграла Північну Македонію незадовго до початку Мундіалю. На турнірі підопічні Вінченцо Монтелли протистоятимуть Австралії, Парагваю і США.