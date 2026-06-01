Збірна Туреччини забила чотири голи в контрольному матчі

Збірна Туреччини в матчі проти Північної Македонії. Фото: Reuters

Збірна Туреччини переконливо виступила в контрольному матчі напередодні чемпіонату світу-2026. Турецька команда не залишила шансів Північній Македонії, відправивши у ворота суперника чотири м’ячі.

Про рахунок 4:0 на користь Туреччини повідомив портал Новини.LIVE.

Туреччина розгромила Північну Македонію перед ЧС-2026

Матч завершився перемогою турків із рахунком 4:0. Команда фактично вирішила долю матчу вже в першій половині зустрічі.

Рахунок було відкрито на другій хвилині. Півзахисник Оркун Кекчю скористався своїм моментом і вивів збірну Туреччини вперед.

На 16-й хвилині перевагу фаворита подвоїв Джан Узун. Атакувальний півзахисник успішно завершив чергову небезпечну атаку своєї команди та зробив рахунок 2:0.

Після перерви турки продовжили домінувати на полі. На 53-й хвилині Гуль зробив рахунок розгромним, а остаточні цифри на табло встановив Алпер Їлмаз, який відзначився через кілька хвилин після виходу на заміну.

Північна Македонія протягом матчу не змогла створити серйозних проблем обороні суперника та завершила зустріч без забитих м’ячів.

Для Туреччини ця перемога стала хорошою підготовкою перед стартом чемпіонату світу-2026. На груповому етапі мундіалю команда зіграє в квартеті D, де її суперниками будуть збірні Австралії, Парагваю та США.

Чемпіонат світу-2026 відбудеться в США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.

