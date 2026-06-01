Сборная Турции забила четыре гола в контрольном матче

Турция разгромила Северную Македонию перед началом ЧМ-2026
Сборная Турции убедительно выступила в контрольном матче накануне чемпионата мира-2026. Турецкая команда не оставила шансов Северной Македонии, отправив в ворота соперника четыре мяча.
О счете 4:0 в пользу Турции сообщил портал Новини.LIVE.
Турция разгромила Северную Македонию перед ЧМ-2026
Матч завершился победой турок со счетом 4:0. Команда фактически решила судьбу матча уже в первой половине встречи.
Счет был открыт на второй минуте. Полузащитник Оркун Кекчю воспользовался своим моментом и вывел сборную Турции вперед.
На 16-й минуте преимущество фаворита удвоил Джан Узун. Атакующий полузащитник успешно завершил очередную опасную атаку своей команды и сделал счет 2:0.
После перерыва турки продолжили доминировать на поле. На 53-й минуте Гуль сделал счет разгромным, а окончательные цифры на табло установил Алпер Йылмаз, который отличился через несколько минут после выхода на замену.
Северная Македония на протяжении матча не смогла создать серьезных проблем обороне соперника и завершила встречу без забитых мячей.
Для Турции эта победа стала хорошей подготовкой перед стартом чемпионата мира-2026. На групповом этапе мундиаля команда сыграет в квартете D, где ее соперниками будут сборные Австралии, Парагвая и США.
Чемпионат мира-2026 состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что суперкомпьютер определил главных фаворитов чемпионата мира-2026 и оценил шансы сборных на победу в турнире.
Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси из-за повреждения не поможет сборной Аргентины в ближайшем матче.