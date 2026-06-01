Турция разгромила Северную Македонию перед началом ЧМ-2026

Дата публикации 1 июня 2026 23:51
Сборная Турции забила четыре гола в контрольном матче
Сборная Турции в матче против Северной Македонии. Фото: Reuters

Сборная Турции убедительно выступила в контрольном матче накануне чемпионата мира-2026. Турецкая команда не оставила шансов Северной Македонии, отправив в ворота соперника четыре мяча.

О счете 4:0 в пользу Турции сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная Турции по футболу
Матч Турция — Северная Македония. Фото: Reuters

Матч завершился победой турок со счетом 4:0. Команда фактически решила судьбу матча уже в первой половине встречи.

Счет был открыт на второй минуте. Полузащитник Оркун Кекчю воспользовался своим моментом и вывел сборную Турции вперед.

На 16-й минуте преимущество фаворита удвоил Джан Узун. Атакующий полузащитник успешно завершил очередную опасную атаку своей команды и сделал счет 2:0.

После перерыва турки продолжили доминировать на поле. На 53-й минуте Гуль сделал счет разгромным, а окончательные цифры на табло установил Алпер Йылмаз, который отличился через несколько минут после выхода на замену.

Северная Македония на протяжении матча не смогла создать серьезных проблем обороне соперника и завершила встречу без забитых мячей.

Для Турции эта победа стала хорошей подготовкой перед стартом чемпионата мира-2026. На групповом этапе мундиаля команда сыграет в квартете D, где ее соперниками будут сборные Австралии, Парагвая и США.

Чемпионат мира-2026 состоится в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что суперкомпьютер определил главных фаворитов чемпионата мира-2026 и оценил шансы сборных на победу в турнире.

Также Новини.LIVE писал, что Лионель Месси из-за повреждения не поможет сборной Аргентины в ближайшем матче.

Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Андрей Котевич
