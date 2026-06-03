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Главная ЧМ-2026 Скалони: Месси сам выберет количество матчей, которые сыграет на ЧМ

Скалони: Месси сам выберет количество матчей, которые сыграет на ЧМ

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Дата публикации 3 июня 2026 05:15
Скалони: Месси сам выберет количество матчей, которые сыграет на ЧМ
Лионель Месси в матче за сборную Аргентины. Фото: Reuters/Matias Baglietto

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы. Он пропустит ближайший товарищеский матч своей национальной команды. Однако к поединкам Кубка Мира ветеран будет в строю. 

Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони заявил, что звездный футболист сам сможет решить, сколько матчей проведет на турнире, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Globo

В самом конце сезона 2025/26 Лионель Месси получил травму. Существовал риск того, что опытный футболист пропустит несколько поединков чемпионата мира, однако повреждение 38-летнего футболиста оказалось не серьезным. Он сможет принять участие в играх Мундиаля

Лионель Месси
Лионель Месси с Кубком Мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Скалони полностью доверяет Месси 

Главный тренер сборной Аргентины подтвердил, что планирует использовать звезду команды на Кубке Мира. При этом Лионель Месси сам сможет выбирать матчи, в которых сыграет, и количество игрового времени на поле. 

"Мы и так прекрасно знаем, на что способен этот футболист. Он будет играть столько, сколько захочет. Вообще странно, что Месси выиграл только четыре титула с национальной командой. Он сможет улучшить это достижение", — заявил Скалони. 

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Напомним, Новини.LIVE назвали причину, по которой Сердар Азмун не поедет на Кубок Мира. Она касается политических пристрастий игрока. 

Также Новини.LIVE писали, что сборная Турции крупно обыграла Северную Македонию незадолго до начала Мундиаля. На турнире подопечные Винченцо Монтеллы будут противостоять Австралии, Парагваю и США. 

Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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