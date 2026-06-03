Сборная Франции перед вылетом на ЧМ-2026 приняла президента Макрона

Килиан Мбаппе, тренер Дидье Дешам и президенет Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters/Thomas Padilla

Накануне чемпионата мира-2026 футболисты и тренерский штаб сборной Франции приняли у себя главу государства и его супругу. Эмманюэль и Бриджит Макрон посетили базу "трехцветных" в Клерфонтене. Участники события с улыбками позировали фотографам.

Президент Франции отдельно побеседовал с капитаном сборной, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Президент Эмманюэль Макрон является увлеченным футбольным болельщиком. Только несколько дней назад он принял игроков "ПСЖ", которые победили "Арсенал" в финале Лиги чемпионов. На этот раз глава государства стал гостем национальной команды, которая готовится к Мундиалю.

Эмманюэль Макрон с игроками сборной Франции. Фото: скриншот Reuters

Беседа с Мбаппе и рукопожатие с Дешамом

Макрон прибыл на базу "трехцветных" не в одиночку, а вместе с супругой Бриджит. Президентская чета пообщалась с большинством игроков сборной Франции, после чего у главы государства состоялась отдельная короткая беседа с Килианом Мбаппе. Оба улыбались во время разговора, детали которого остались неизвестными.

Эмманюэль Макрон сфотографировался вместе с делегацией сборной Франции, которой вскоре предстоит отъезд в США на Кубок Мира. Перед прощанием с командой он пожал руку главному тренеру Дидье Дешаму, для которого этот турнир станет последним во главе национальной команды.

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