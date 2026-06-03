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Главная ЧМ-2026 Сборная Франции перед вылетом на ЧМ-2026 приняла президента Макрона

Сборная Франции перед вылетом на ЧМ-2026 приняла президента Макрона

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Дата публикации 3 июня 2026 18:19
Сборная Франции перед вылетом на ЧМ-2026 приняла президента Макрона
Килиан Мбаппе, тренер Дидье Дешам и президенет Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters/Thomas Padilla

Накануне чемпионата мира-2026 футболисты и тренерский штаб сборной Франции приняли у себя главу государства и его супругу. Эмманюэль и Бриджит Макрон посетили базу "трехцветных" в Клерфонтене. Участники события с улыбками позировали фотографам. 

Президент Франции отдельно побеседовал с капитаном сборной, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Reuters

Президент Эмманюэль Макрон является увлеченным футбольным болельщиком. Только несколько дней назад он принял игроков "ПСЖ", которые победили "Арсенал" в финале Лиги чемпионов. На этот раз глава государства стал гостем национальной команды, которая готовится к Мундиалю

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон с игроками сборной Франции. Фото: скриншот Reuters

Беседа с Мбаппе и рукопожатие с Дешамом 

Макрон прибыл на базу "трехцветных" не в одиночку, а вместе с супругой Бриджит. Президентская чета пообщалась с большинством игроков сборной Франции, после чего у главы государства состоялась отдельная короткая беседа с Килианом Мбаппе. Оба улыбались во время разговора, детали которого остались неизвестными. 

Эмманюэль Макрон сфотографировался вместе с делегацией сборной Франции, которой вскоре предстоит отъезд в США на Кубок Мира. Перед прощанием с командой он пожал руку главному тренеру Дидье Дешаму, для которого этот турнир станет последним во главе национальной команды. 

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На Мундиале "трехцветные" в рамках группового этапа будут противостоять Сенегалу, Ираку и Норвегии. 

Напомним, Новини.LIVE писали о неожиданном заявлении главного тренера сборной Аргентины по поводу участия Лионеля Месси на ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE назвали причину, по которой лидер сборной Ирана Сердар Азмун не попал в заявку на Кубок Мира. 

Эммануэль Макрон Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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