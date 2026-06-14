Верон назвав загрозу для збірної Аргентини на ЧС-2026

Ліонель Мессі під час тренування. Фото: Reuters

Відомий у минулому футболіст Хуан Себастьян Верон поділився думкою щодо перспектив збірної Аргентини на ЧС-2026. Експерт вважає, що тренеру команди слід зробити ставку на молодих гравців. Час ветеранів вже добігає кінця.

Верон упевнений, що лідер "альбіселесте" не зможе зіграти всі матчі турніру, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на dataref.

Хуан Верон застеріг головного тренера збірної Аргентини Ліонеля Скалоні щодо ставки на капітана команди. На думку експерта, 38-річному Ліонелю Мессі не вистачить сил, щоб зберегти статус лідера "альбіселесте" на Кубку світу. Однак у команді є гравці, які можуть замінити ветерана.

Хуан Верон (другий праворуч) з іншими ветеранами футболу. Фото: instagram.com/serieaoperazionenostalgia/

Що Верон сказав про Мессі

Колишній футболіст визнав, що всі лідери збірної Аргентини підійшли до початку ЧС-2026 у відмінній формі. Однак Ліонелю Мессі може не вистачити сил на всі матчі, з огляду на його вік. При цьому сам футболіст навряд чи це усвідомлює, а значить тренеру доведеться приймати непрості рішення.

"При цьому Енцо Фернандес, Лаутаро Мартінес і Хуліан Альварес зараз у дуже хорошій формі. Те саме стосується Ніко Паса і "Флако" Лопеса. У Скалоні хороший вибір гравців, у тому числі й молодих", — заявив Верон.

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