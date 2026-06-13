Клозе назвав футболістів, які поб'ють його рекорд за голами на ЧС

Мірослав Клозе. Фото: diebayern.de

Найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу Мірослав Клозе припустив, що його рекорд може впасти вже під час ЧС-2026. Колишній форвард збірної Німеччини заявив, що найбільші шанси перевершити його досягнення мають Ліонель Мессі та Кіліан Мбаппе.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Football Italia.

Клозе володіє рекордом за кількістю голів на чемпіонатах світу — на його рахунку 16 м'ячів.

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Клозе готовий до побиття рекорду

Німець переконаний, що збільшення кількості учасників та матчів на ЧС-2026 значно підвищує ймовірність появи нового рекордсмена.

"Я очікую, що мій рекорд буде побитий на цьому чемпіонаті світу. Це розширений турнір, більше матчів і, отже, більше можливостей забити", — сказав Клозе.

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Колишній нападник також зазначив, що не буде засмучений втратою свого досягнення. Навпаки, він зізнався, що хотів би побачити новим рекордсменом саме Мессі.

"Якщо це станеться, я буду радий, якщо його поб'є Мессі. Я завжди був його великим шанувальником, він геній", — заявив німець.

Наразі Мессі посідає друге місце серед чинних футболістів за кількістю голів на мундіалях. Капітан збірної Аргентини забив 13 м'ячів на чемпіонатах світу та відстає від рекорду на три голи.

Ще ближче до вершини може опинитися Кіліан Мбаппе. Француз має у своєму активі 12 голів на чемпіонатах світу, хоча йому лише 27 років. ЧС-2026 стане для форварда вже третім турніром такого рівня.

Клозе встановив рекорд на чемпіонаті світу 2014 року в Бразилії, перевершивши досягнення легендарного бразильця Роналдо, який завершив кар'єру з 15 голами на мундіалях.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що одна з найбільших фан-зон чемпіонату світу-2026 вже почала приймати вболівальників.

Також Новини.LIVE писав, що участь Неймара в стартових матчах чемпіонату світу опинилася під серйозним питанням через проблеми зі здоров'ям.