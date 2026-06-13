Клозе назвал футболистов, которые побьют его рекорд по количеству голов на ЧМ

Мирослав Клозе. Фото: diebayern.de

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира Мирослав Клозе предположил, что его рекорд может быть побит уже на ЧМ-2026. Бывший нападающий сборной Германии заявил, что наибольшие шансы превзойти его достижение могут Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Football Italia.

Клозе владеет рекордом по количеству голов на чемпионатах мира — на его счету 16 мячей.

Лионель Месси. Фото: Reuters

Клозе готов к побитию рекорда

Немец убежден, что увеличение количества участников и матчей на ЧМ-2026 значительно повышает вероятность появления нового рекордсмена.

"Я ожидаю, что мой рекорд будет побит на этом чемпионате мира. Это расширенный турнир, больше матчей и, следовательно, больше возможностей забить", — сказал Клозе.

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Бывший нападающий также отметил, что не будет расстроен потерей своего достижения. Наоборот, он признался, что хотел бы видеть новым рекордсменом именно Месси.

"Если это произойдет, я буду рад, если его побьет Месси. Я всегда был его большим поклонником, он гений", — заявил немец.

Сейчас Месси занимает второе место среди действующих футболистов по количеству голов на мундиалях. Капитан сборной Аргентины забил 13 мячей на чемпионатах мира и отстает от рекорда на три гола.

Еще ближе к вершине может оказаться Килиан Мбаппе. Француз имеет в своем активе 12 голов на чемпионатах мира, хотя ему всего 27 лет. ЧМ-2026 станет для форварда уже третьим турниром такого уровня.

Клозе установил рекорд на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, превзойдя достижение легендарного бразильца Роналдо, который завершил карьеру с 15 голами на мундиалях.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что одна из крупнейших фан-зон чемпионата мира-2026 уже начала принимать болельщиков.

Также Новини.LIVE писал, что участие Неймара в стартовых матчах чемпионата мира оказалось под серьезным вопросом из-за проблем со здоровьем.