Жена Месси перед ЧМ-2026 опубликовала откровенное фото в купальнике
Супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала новое фото с отдыха. Избранница футболиста проводит свободное время у бассейна перед стартом чемпионата мира-2026.
Новое фото Рокуццо опубликовала в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.
Рокуццо показала новое фото
На новом снимке Антонелла позирует у бассейна, отдыхая на шезлонге. На фото она позировала в леопардовом купальнике, который подчеркнул ее спортивную форму.
Пока Антонелла отдыхает и демонстрирует свое красивое тело, Месси продолжает подготовку к чемпионату мира-2026.
Предстоящий мундиаль в США, Канаде и Мексике станет для аргентинца шестым в карьере.
Антонелла Рокуццо — аргентинская модель и предпринимательница. Она знакома с Лионелем Месси с детства, а супруги воспитывают троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро.
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