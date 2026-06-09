Жена Месси перед ЧМ-2026 опубликовала откровенное фото в купальнике

Антонелла Рокуццо и Лионель Месси. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси Антонелла Рокуццо опубликовала новое фото с отдыха. Избранница футболиста проводит свободное время у бассейна перед стартом чемпионата мира-2026.

Новое фото Рокуццо опубликовала в Instagram, сообщил портал Новини.LIVE.

Рокуццо показала новое фото

На новом снимке Антонелла позирует у бассейна, отдыхая на шезлонге. На фото она позировала в леопардовом купальнике, который подчеркнул ее спортивную форму.

Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Пока Антонелла отдыхает и демонстрирует свое красивое тело, Месси продолжает подготовку к чемпионату мира-2026.

Предстоящий мундиаль в США, Канаде и Мексике станет для аргентинца шестым в карьере.

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Антонелла Рокуццо — аргентинская модель и предпринимательница. Она знакома с Лионелем Месси с детства, а супруги воспитывают троих сыновей — Тьяго, Матео и Чиро.

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