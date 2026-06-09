Найкращого арбітра Афики не пустили в США, де він мав судити ЧС-2026

Омар Артан. Фото: facebook.com/OmarAbdulkadirArtan

Сомалійський арбітр Омар Артан, який мав працювати на чемпіонаті світу-2026, не зможе взяти участь у турнірі. Судді відмовили у в'їзді до США після прибуття до аеропорту Маямі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на BBC.

Омар Артан. Фото: facebook.com/OmarAbdulkadirArtan

Артан не потрапив до США

За інформацією джерела, арбітра затримали в міжнародному аеропорту Маямі та не дозволили в'їхати на територію Сполучених Штатів. Після цього його відправили до Туреччини.

Офіційних пояснень щодо причин такого рішення Міграційна служба США не надала. Водночас Сомалі входить до списку країн, громадяни яких підпадають під обмеження на в'їзд, запроваджені адміністрацією президента США Дональда Трампа.

У ФІФА підтвердили, що Артан не працюватиме на матчах чемпіонату світу.

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"ФІФА може підтвердити, що Омар Абдулкадір Артан не зможе тренуватися та обслуговувати матчі чемпіонату світу-2026 після того, як йому було відмовлено у в'їзді до Сполучених Штатів", — заявили у федерації.

Позиція ФІФА та реакція арбітра

У міжнародній федерації наголосили, що не впливають на імміграційні процедури країн-господарів турніру. Там також зазначили, що рішення щодо видачі віз та допуску іноземців ухвалюють державні органи.

Сам Артан подякував ФІФА та Африканській конфедерації футболу за підтримку. За словами арбітра, він продовжить працювати та готуватися до майбутніх міжнародних змагань.

Сомалійська футбольна федерація вже звернулася до ФІФА з проханням надати додаткові роз'яснення щодо ситуації.

Артан отримав статус арбітра ФІФА у 2018 році. Він працював на матчах Кубка африканських націй, а у 2025 році був визнаний найкращим арбітром Африки за версією CAF. На чемпіонаті світу-2026 суддя міг стати першим представником Сомалі, який обслуговував би матчі фінальної частини мундіалю.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що відомий математик за допомогою спеціальної моделі спрогнозував головного фаворита чемпіонату світу 2026. У своєму дослідженні він оцінив шанси провідних збірних та назвав команду, яка має найбільшу ймовірність завоювати трофей.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Бразилії зазнала чергової кадрової втрати напередодні мундіалю.