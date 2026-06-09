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Главная ЧМ-2026 Лучшего арбитра Афики не пустили в США, где он должен был судить ЧМ-2026

Лучшего арбитра Афики не пустили в США, где он должен был судить ЧМ-2026

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Дата публикации 9 июня 2026 10:17
Лучшего арбитра Афики не пустили в США, где он должен был судить ЧМ-2026
Омар Артан. Фото: facebook.com/OmarAbdulkadirArtan

Сомалийский арбитр Омар Артан, который должен был работать на чемпионате мира-2026, не сможет принять участие в турнире. Судье отказали во въезде в США по прибытии в аэропорт Майами.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на BBC.

Омар Артан
Омар Артан. Фото: facebook.com/OmarAbdulkadirArtan

Артан не попал в США

По информации источника, арбитра задержали в международном аэропорту Майами и не разрешили въехать на территорию Соединенных Штатов. После этого его отправили в Турцию.

Официальных объяснений относительно причин такого решения Миграционная служба США не предоставила. В то же время Сомали входит в список стран, граждане которых подпадают под ограничения на въезд, введенные администрацией президента США Дональда Трампа.

В ФИФА подтвердили, что Артан не будет работать на матчах чемпионата мира.

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"ФИФА может подтвердить, что Омар Абдулкадир Артан не сможет тренироваться и обслуживать матчи чемпионата мира-2026 после того, как ему было отказано во въезде в Соединенные Штаты", — заявили в федерации.

Позиция ФИФА и реакция арбитра

В международной федерации отметили, что не влияют на иммиграционные процедуры стран-хозяев турнира. Там также отметили, что решение о выдаче виз и допуске иностранцев принимают государственные органы.

Сам Артан поблагодарил ФИФА и Африканскую конфедерацию футбола за поддержку. По словам арбитра, он продолжит работать и готовиться к будущим международным соревнованиям.

Сомалийская футбольная федерация уже обратилась в ФИФА с просьбой предоставить дополнительные разъяснения по ситуации.

Артан получил статус арбитра ФИФА в 2018 году. Он работал на матчах Кубка африканских наций, а в 2025 году был признан лучшим арбитром Африки по версии CAF. На чемпионате мира-2026 судья мог стать первым представителем Сомали, который обслуживал бы матчи финальной части мундиаля.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что известный математик с помощью специальной модели спрогнозировал главного фаворита чемпионата мира 2026. В своем исследовании он оценил шансы ведущих сборных и назвал команду, которая имеет наибольшую вероятность завоевать трофей.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Бразилии понесла очередную кадровую потерю накануне мундиаля.

США Миграционная служба Арбитр
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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