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Головна ЧС-2026 Збірній Сенегалу влаштували принизливий огляд у США

Збірній Сенегалу влаштували принизливий огляд у США

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Дата публікації: 8 червня 2026 21:55
Збірна Сенегалу пережила принизливу процедуру під час в'їзду до США
Лідер збірної Сенегалу Садіо Мане. Фото: Reuters/Siphiwe Sibeko

У США, Канаді та Мексиці завершується підготовка до Кубка Світу з футболу. Чемпіонат розпочнеться вже найближчими вихідними. Ще до церемонії відкриття влада однієї з країн-господарок турніру потрапила в скандал.

Американські прикордонники влаштували упереджений огляд збірної Сенегалу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Wiwsport.

Чемпіонат світу з футболу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. У ньому візьмуть участь 48 команд, які зіграють на 16 стадіонах. Деякі учасники ще до старту Мундіалю можуть залишитися незадоволені місцевою гостинністю однієї з країн, де пройде турнір.

Приміром, збірна ДР Конго може залишитися без підтримки вболівальників через побоювання США вірусу "Ебола", який вночі з'явився в Африці. А іншій команді цього континенту влаштували перевірку з пристрастю.

Сборная Сенегала
Огляд збірної Сенегалу. Фото: Facebook

Прийом збірної Сенегалу

Одразу після прибуття до США "левів Теранги" піддали дуже ретельному огляду. Процедура відбулася просто на злітно-посадковій смузі аеропорту, до якого прилетів літак із делегацією збірної Сенегалу. Офіційні особи та вболівальники цієї команди в соціальних мережах написали, що з ними поводилися, як зі злочинцями.

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На ЧС-2026 збірна Сенегалу в рамках групового етапу зіграє з командами Франції (16.06), Норвегії (23.06) та Іраку (26.06).

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футбол ЧС-2026 з футболу збірна Сенегалу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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