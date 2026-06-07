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Головна ЧС-2026 Перед ЧС після Неймара травмувався інший футболіст основи Бразилії

Перед ЧС після Неймара травмувався інший футболіст основи Бразилії

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 13:11
Перед ЧС після Неймара травмувався інший футболіст основи Бразилії
Веслі Франса на тренуванні збірної Бразилії. Фото: Reuters

Збірна Бразилії отримала чергову кадрову проблему напередодні старту чемпіонату світу-2026. Захисник Веслі Франса достроково залишив поле в товариському матчі проти Єгипту.

Про це після поєдинку розповів головний тренер бразильської команди Карло Анчелотті, передає портал Новини.LIVE з посиланням на O Globo.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотті на тренуванні збірної Бразилії. Фото: Reuters

Анчелотті чекає на результати обстеження

Веслі покинув поле вже на 15-й хвилині через біль у паху. Після заміни гравець розплакався на лаві запасних, адже ризикує пропустити свій перший чемпіонат світу.

"Медичний штаб поставить діагноз завтра після обстеження. У нього виникла м'язова проблема, тому потрібно дочекатися результатів", — сказав Анчелотті.

Італійський тренер визнав, що пошкодження захисника стало неприємною новиною для команди. Водночас він зазначив, що в розпорядженні збірної є футболісти, які можуть замінити Веслі в разі його відсутності.

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Анчелотті оцінив гру Бразилії

Окрім коментаря щодо травми, тренер позитивно оцінив виступ збірної Бразилії в матчі з Єгиптом. Особливо Анчелотті відзначив взаємодію Вінісіуса Жуніора і Рафіньї, які діяли ближче один до одного на лівому фланзі та в центральній зоні.

Також наставник повідомив, що вже визначився зі стартовим складом на перший матч чемпіонату світу, хоча конкретних прізвищ не назвав.

Збірна Бразилії виступить на ЧС-2026 у групі з Марокко, Гаїті та Шотландією. Очікується, що до гри з марокканцями має відновитися травмований Неймар.

Веслі — 22-річний бразильський захисник "Роми". Футболіст уперше отримав шанс зіграти на чемпіонаті світу та входить до числа найперспективніших правих оборонців Бразилії.

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ФК Рома (Рим) Збірна Бразилії з футболу Спортивна травма
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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