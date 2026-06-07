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Главная ЧМ-2026 Перед ЧМ после Неймара травмировался другой футболист основы Бразилии

Перед ЧМ после Неймара травмировался другой футболист основы Бразилии

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Дата публикации 7 июня 2026 13:11
Перед ЧМ после Неймара травмировался другой футболист основы Бразилии
Уэсли Франса на тренировке сборной Бразилии. Фото: Reuters

Сборная Бразилии получила очередную кадровую проблему накануне старта чемпионата мира-2026. Защитник Уэсли Франса досрочно покинул поле в товарищеском матче против Египта.

Об этом после поединка рассказал главный тренер бразильской команды Карло Анчелотти, передает портал Новини.LIVE со ссылкой на O Globo.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти на тренировке сборной Бразилии. Фото: Reuters

Анчелотти ждет результатов обследования

Уэсли покинул поле уже на 15-й минуте из-за боли в паху. После замены игрок расплакался на скамейке запасных, ведь рискует пропустить свой первый чемпионат мира.

"Медицинский штаб поставит диагноз завтра после обследования. У него возникла мышечная проблема, поэтому нужно дождаться результатов", — сказал Анчелотти.

Итальянский тренер признал, что повреждение защитника стало неприятной новостью для команды. В то же время он отметил, что в распоряжении сборной есть футболисты, которые могут заменить Уэсли в случае его отсутствия.

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Анчелотти оценил игру Бразилии

Кроме комментария относительно травмы, тренер положительно оценил выступление сборной Бразилии в матче с Египтом. Особенно Анчелотти отметил взаимодействие Винисиуса Жуниора и Рафиньи, которые действовали ближе друг к другу на левом фланге и в центральной зоне.

Также наставник сообщил, что уже определился со стартовым составом на первый матч чемпионата мира, хотя конкретных фамилий не назвал.

Сборная Бразилии выступит на ЧМ-2026 в группе с Марокко, Гаити и Шотландией. Ожидается, что к игре с марокканцами должен восстановиться травмированный Неймар.

Уэсли - 22-летний бразильский защитник "Ромы". Футболист впервые получил шанс сыграть на чемпионате мира и входит в число самых перспективных правых защитников Бразилии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал подробности заявки сборной Украины на матч с Данией, в которую тренерский штаб включил всех ведущих исполнителей национальной команды.

Также Новини.LIVE писал, что церемония награждения на международном турнире завершилась скандалом с участием представительниц России. После успеха украинской спортсменки ее соперницы отказались оставаться на пьедестале почета и демонстративно покинули церемонию.

ФК Рома (Рим) Сборная Бразилии по футболу Спортивная травма
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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