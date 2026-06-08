Сборная Сенегала пережила унизительную процедуру при въезде в США

Лидер сборной Сенегала Садио Мане. Фото: Reuters/Siphiwe Sibeko

В США, Канаде и Мексике завершается подготовка к Кубку Мира по футболу. Чемпионат начнется уже в ближайшие выходные. Еще до церемонии открытия власти одной из стран-хозяек турнира попали в скандал.

Американские пограничники устроили пристрастный досмотр сборной Сенегала, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Wiwsport.

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026. В нем примут участие 48 команд, которые сыграют на 16 стадионах. Некоторые участники еще до старта Мундиаля могут остаться недовольны местным гостеприимством одной из стран, где пройдет турнир.

К примеру, сборная ДР Конго может остаться без поддержки болельщиков из-за опасения США вируса "Эбола", который вночь объявился в Африке. А другой команде этого континента устроили проверку с пристрастием.

Досмотр сборной Сенегала. Фото: Facebook

Прием сборной Сенегала

Сразу по прибытию в США "львов Теранги" подвергли очень тщательному досмотру. Процедура состоялась прямо на взетно-посадочной полосе аэропорта, в который прилетел самолет с делегацией сборной Сенегала. Официальные лица и болельщики этой команды в социальных сетях написали, что с ними обращались, как с преступниками.

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