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Главная ЧМ-2026 Сборной Сенегала устроили унизительный досмотр в США

Сборной Сенегала устроили унизительный досмотр в США

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 21:55
Сборная Сенегала пережила унизительную процедуру при въезде в США
Лидер сборной Сенегала Садио Мане. Фото: Reuters/Siphiwe Sibeko

В США, Канаде и Мексике завершается подготовка к Кубку Мира по футболу. Чемпионат начнется уже в ближайшие выходные. Еще до церемонии открытия власти одной из стран-хозяек турнира попали в скандал. 

Американские пограничники устроили пристрастный досмотр сборной Сенегала, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Wiwsport

Чемпионат мира по футболу-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026. В нем примут участие 48 команд, которые сыграют на 16 стадионах. Некоторые участники еще до старта Мундиаля могут остаться недовольны местным гостеприимством одной из стран, где пройдет турнир. 

К примеру, сборная ДР Конго может остаться без поддержки болельщиков из-за опасения США вируса "Эбола", который вночь объявился в Африке. А другой команде этого континента устроили проверку с пристрастием.  

Сборная Сенегала
Досмотр сборной Сенегала. Фото: Facebook

Прием сборной Сенегала 

Сразу по прибытию в США "львов Теранги" подвергли очень тщательному досмотру. Процедура состоялась прямо на взетно-посадочной полосе аэропорта, в который прилетел самолет с делегацией сборной Сенегала. Официальные лица и болельщики этой команды в социальных сетях написали, что с ними обращались, как с преступниками

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На ЧМ-2026 сборная Сенегала в рамках группового этапа сыграет с командами Франции (16.06), Норвегии (23.06) и Ирака (26.06). 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что скончался спортивный комментатор Александр Тингаев. Несколько дней назад с ним произошел несчастный случай на рыбалке. 

Также Новини.LIVE сообщали о планах киевского "Динамо", которое может этим летом расстаться с несколькими игроками атаки. 

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Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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