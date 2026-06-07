Кейн обновил бомбардирский рекорд сборной Англии

Гарри Кейн. Фото: Reuters

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн установил очередное достижение в составе национальной команды. Форвард забил в товарищеском матче против Новой Зеландии и увеличил собственный рекорд результативности.

О новом рекорде Кейна сообщил портал Новини.LIVE.

Кейн поднялся в рейтинге лучших бомбардиров

Кейн, которому сейчас 32 года, забил единственный гол в поединке с Новой Зеландией, который завершился победой англичан со счетом 1:0. Этот мяч стал для Кейна 79-м в составе сборной Англии.

Для достижения такого показателя нападающему понадобилось 113 матчей за Англию.

Кейн остается лучшим бомбардиром в истории английской сборной. Он опережает ближайших преследователей — Уэйна Руни, который забил 53 гола, и Бобби Чарльтона с 49 мячами.

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Благодаря этому голу англичанин поднялся на 11-е место в списке лучших бомбардиров национальных команд в истории футбола. Кейн сравнялся по количеству голов с Неймаром, который забил 79 мячей за сборную Бразилии, а также с замбийцем Годфри Читалу.

От десятого места, которое занимает Ференц Пушкаш, англичанина теперь отделяет один гол.

Сборная Англии выступит на чемпионате мира-2026 в группе вместе с командами Хорватии, Ганы и Панамы.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера определился с составом на товарищеский матч против Дании и вернул в заявку нескольких лидеров команды.

Также Новини.LIVE писал о резонансном инциденте на международных соревнованиях, где российские спортсменки демонстративно покинули пьедестал во время награждения украинки.