Кейн оновив бомбардирський рекорд збірної Англії

Гаррі Кейн. Фото: Reuters

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн встановив чергове досягнення у складі національної команди. Форвард забив у товариському матчі проти Нової Зеландії та збільшив власний рекорд результативності.

Про новий рекорд Кейна повідомив портал Новини.LIVE.

Кейн піднявся в рейтингу найкращих бомбардирів

Кейн, якому наразі 32 роки, забив єдиний гол у поєдинку з Новою Зеландією, який завершився перемогою англійців із рахунком 1:0. Цей м’яч став для Кейна 79-м у складі збірної Англії.

Для досягнення такого показника нападнику знадобилося 113 матчів за Англію.

Кейн залишається найкращим бомбардиром в історії англійської збірної. Він випереджає найближчих переслідувачів — Вейна Руні, який забив 53 голи, та Боббі Чарльтона з 49 м’ячами.

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Завдяки цьому голу англієць піднявся на 11-те місце в списку найкращих бомбардирів національних команд в історії футболу. Кейн зрівнявся за кількістю голів із Неймаром, який забив 79 м’ячів за збірну Бразилії, а також із замбійцем Годфрі Чіталу.

Від десятого місця, яке посідає Ференц Пушкаш, англійця тепер відділяє один гол.

Збірна Англії виступить на чемпіонаті світу-2026 в групі разом із командами Хорватії, Гани та Панами.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначився зі складом на товариський матч проти Данії та повернув до заявки кількох лідерів команди.

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