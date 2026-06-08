Немецкий математик Клемент назвал победителя Кубка Мира-2026

Капитан сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк. Фото: Reuters

До церемонии открытия ЧМ-2026 осталось меньше недели. Турнир, в котором примет участие рекордное количество команд, незадолго до его старта называют непредсказуемым. Однако как минимум один болельщик уже знает, кто победит на Мундиале.

В Германии считают, что наивысшие шансы на триумф оказались у сборной Нидерландов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario Ole.

Немецкий математик Йоахим Клемент стал известен во время чемпионата мира-2014 в Бразилии, когда он еще до старта турнира предсказал победу сборной Германии. Позже ученый верно назвал триумфаторов двух следующих Кубков Мира: Францию в 2018-м году и Аргентину в 2022-м году. Многие болельщики ждали, что математик скажет о ЧМ-2026.

Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Прогноз Клемента на Мундиаль

В своих расчетах ученый учитывает много факторов, и не все они касаются спортивной составляющей. Среди них, к примеру, есть даже объем ВВП на душу населения страны, сборная которой участвует в Кубке Мира.

Сложные вычисления позволили Йоахиму Клементу заявить, что чемпионом мира-2026 станет сборная Нидерландов, которая в финале обыграет команду Португалии. По мнению ученого, сборная Бразилии еще на стадии 1/8 плей-офф вылетит от Японии.

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Что касается сборной Аргентины, Йоахим Клемент пообещал болельщикам эпичное противостояние Лионеля Месси к Криштиану Роналду, победителем которого в плей-офф Мундиаля станет португальский футболист.

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