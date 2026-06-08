Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Известный математик спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Известный математик спрогнозировал победителя ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 12:35
Немецкий математик Клемент назвал победителя Кубка Мира-2026
Капитан сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк. Фото: Reuters

До церемонии открытия ЧМ-2026 осталось меньше недели. Турнир, в котором примет участие рекордное количество команд, незадолго до его старта называют непредсказуемым. Однако как минимум один болельщик уже знает, кто победит на Мундиале. 

В Германии считают, что наивысшие шансы на триумф оказались у сборной Нидерландов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario Ole

Немецкий математик Йоахим Клемент стал известен во время чемпионата мира-2014 в Бразилии, когда он еще до старта турнира предсказал победу сборной Германии. Позже ученый верно назвал триумфаторов двух следующих Кубков Мира: Францию в 2018-м году и Аргентину в 2022-м году. Многие болельщики ждали, что математик скажет о ЧМ-2026.  

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду в сборной Португалии. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Прогноз Клемента на Мундиаль 

В своих расчетах ученый учитывает много факторов, и не все они касаются спортивной составляющей. Среди них, к примеру, есть даже объем ВВП на душу населения страны, сборная которой участвует в Кубке Мира

Сложные вычисления позволили Йоахиму Клементу заявить, что чемпионом мира-2026 станет сборная Нидерландов, которая в финале обыграет команду Португалии. По мнению ученого, сборная Бразилии еще на стадии 1/8 плей-офф вылетит от Японии. 

Читайте также:

Что касается сборной Аргентины, Йоахим Клемент пообещал болельщикам эпичное противостояние Лионеля Месси к Криштиану Роналду, победителем которого в плей-офф Мундиаля станет португальский футболист. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что Илья Забарный и Руслан Малиновский сказали по поводу матча Украины с Данией. 

Также Новини.LIVE сообщали новости о состоянии здоровья Кристиана Эриксена, который потерял сознание в поединке со сборной Украины. 

Сборная Португалии по футболу ЧМ-2026 по футболу Олимпийская сборная Нидерландов
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации