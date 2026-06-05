Звезда Голливуда сыграла роль Холанна в рекламе Nike к ЧМ-2026

Эрлинг Холанн и Ченнинг Татум. Фото: кадр из видео

Новый рекламный ролик Nike к чемпионату мира-2026 объединил большое количество футбольных звезд и не только. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стало появление голливудского актера Ченнинга Татума.

О появлении Татума сообщил портал Новини.LIVE.

Татум сыграл роль дублера Холанна в рекламе Nike

В рекламной кампании Nike к предстоящему мундиалю приняли участие десятки известных футболистов из разных стран. Однако в одном из эпизодов роль дублера норвежского бомбардира Эрлинга Холанна исполнил американский актер Ченнинг Татум.

Erling Haaland и Channing Tatum в недавно поделенном видео.pic.twitter.com/N8g5AaUHj9 - MCU Film News (@MCUFilmNews) 4 июня 2026 года

Рекламное видео посвящено чемпионату мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. В ролике появились известные футболисты современности, а также представители шоу-бизнеса.

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Эрлинг Холанн сейчас готовится к новому сезону после завершения клубной кампании в составе "Манчестер Сити". Сборная Норвегии также выступит на чемпионате мира-2026. Для Холанна это будет первое выступление на мундиале.

Ченнинг Татум — американский актер и продюсер, известный по фильмам "Шаг вперед", "Супер Майк" и "Мачо и ботан".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о заинтересованности "Динамо" защитником, который выступает в польском первенстве и в европейской сборной.

Также Новини.LIVE писал, что руководство "Жироны" определилось с приоритетами относительно украинских футболистов в команде. Клуб намерен сохранить Владислава Ваната, тогда как трансфер Виктора Цыганкова больше не исключается.