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Главная ЧМ-2026 Звезда Голливуда сыграла роль Голанна в рекламе Nike к ЧМ-2026

Звезда Голливуда сыграла роль Голанна в рекламе Nike к ЧМ-2026

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Дата публикации 5 июня 2026 10:56
Звезда Голливуда сыграла роль Холанна в рекламе Nike к ЧМ-2026
Эрлинг Холанн и Ченнинг Татум. Фото: кадр из видео

Новый рекламный ролик Nike к чемпионату мира-2026 объединил большое количество футбольных звезд и не только. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стало появление голливудского актера Ченнинга Татума.

О появлении Татума сообщил портал Новини.LIVE.

Татум сыграл роль дублера Холанна в рекламе Nike

В рекламной кампании Nike к предстоящему мундиалю приняли участие десятки известных футболистов из разных стран. Однако в одном из эпизодов роль дублера норвежского бомбардира Эрлинга Холанна исполнил американский актер Ченнинг Татум.

Рекламное видео посвящено чемпионату мира-2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. В ролике появились известные футболисты современности, а также представители шоу-бизнеса.

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Эрлинг Холанн сейчас готовится к новому сезону после завершения клубной кампании в составе "Манчестер Сити". Сборная Норвегии также выступит на чемпионате мира-2026. Для Холанна это будет первое выступление на мундиале.

Ченнинг Татум — американский актер и продюсер, известный по фильмам "Шаг вперед", "Супер Майк" и "Мачо и ботан".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о заинтересованности "Динамо" защитником, который выступает в польском первенстве и в европейской сборной.

Также Новини.LIVE писал, что руководство "Жироны" определилось с приоритетами относительно украинских футболистов в команде. Клуб намерен сохранить Владислава Ваната, тогда как трансфер Виктора Цыганкова больше не исключается.

Эрлинг Холанд Nike Ченнинг Татум
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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