Зірка Голлівуду зіграла роль Голанна в рекламі Nike до ЧС-2026

Ерлінг Голанн та Ченнінг Татум. Фото: кадр з відео

Новий рекламний ролик Nike до чемпіонату світу-2026 об'єднав велику кількість футбольних зірок і не лише. Одним із найобговорюваніших епізодів стала поява голлівудського актора Ченнінга Татума.

Про появу Татума повідомив портал Новини.LIVE.

Татум зіграв роль дублера Голанна в рекламі Nike

У рекламній кампанії Nike до майбутнього мундіалю взяли участь десятки відомих футболістів з різних країн. Однак в одному з епізодів роль дублера норвезького бомбардира Ерлінга Голанна виконав американський актор Ченнінг Татум.

Erling Haaland and Channing Tatum in a newly shared video.pic.twitter.com/N8g5AaUHj9 — MCU Film News (@MCUFilmNews) June 4, 2026

Рекламне відео присвячене чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. У ролику з’явилися відомі футболісти сучасності, а також представники шоу-бізнесу.

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Ерлінг Голанн наразі готується до нового сезону після завершення клубної кампанії у складі "Манчестер Сіті". Збірна Норвегії також виступить на чемпіонаті світу-2026. Для Голанна це буде перший виступ на мундіалі.

Ченнінг Татум — американський актор і продюсер, відомий за фільмами "Крок уперед", "Супер Майк" та "Мачо і ботан".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зацікавленість "Динамо" оборонцем, який виступає в польській першості та у європейській збірній.

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