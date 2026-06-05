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Головна ЧС-2026 Зірка Голлівуду зіграла роль Голанна в рекламі Nike до ЧС-2026

Зірка Голлівуду зіграла роль Голанна в рекламі Nike до ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 5 червня 2026 10:56
Зірка Голлівуду зіграла роль Голанна в рекламі Nike до ЧС-2026
Ерлінг Голанн та Ченнінг Татум. Фото: кадр з відео

Новий рекламний ролик Nike до чемпіонату світу-2026 об'єднав велику кількість футбольних зірок і не лише. Одним із найобговорюваніших епізодів стала поява голлівудського актора Ченнінга Татума.

Про появу Татума повідомив портал Новини.LIVE.

Татум зіграв роль дублера Голанна в рекламі Nike

У рекламній кампанії Nike до майбутнього мундіалю взяли участь десятки відомих футболістів з різних країн. Однак в одному з епізодів роль дублера норвезького бомбардира Ерлінга Голанна виконав американський актор Ченнінг Татум.

Рекламне відео присвячене чемпіонату світу-2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. У ролику з’явилися відомі футболісти сучасності, а також представники шоу-бізнесу.

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Ерлінг Голанн наразі готується до нового сезону після завершення клубної кампанії у складі "Манчестер Сіті". Збірна Норвегії також виступить на чемпіонаті світу-2026. Для Голанна це буде перший виступ на мундіалі.

Ченнінг Татум — американський актор і продюсер, відомий за фільмами "Крок уперед", "Супер Майк" та "Мачо і ботан".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зацікавленість "Динамо" оборонцем, який виступає в польській першості та у європейській збірній.

Також Новини.LIVE писав, що керівництво "Жирони" визначилося з пріоритетами щодо українських футболістів у команді. Клуб має намір зберегти Владислава Ваната, тоді як трансфер Віктора Циганкова більше не виключається.

Ерлінг Холанд Nike Ченнінг Татум
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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