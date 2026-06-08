Німецький математик Клемент назвав переможця Кубка Світу-2026

Капітан збірної Нідерландів Вірджіл Ван Дейк. Фото: Reuters

До церемонії відкриття ЧС-2026 залишилося менше тижня. Турнір, у якому візьме участь рекордна кількість команд, незадовго до його старту називають непередбачуваним. Однак щонайменше один уболівальник уже знає, хто переможе на Мундіалі.

У Німеччині вважають, що найвищі шанси на тріумф опинилися у збірної Нідерландів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario Ole.

Німецький математик Йоахім Клемент став відомим під час чемпіонату світу-2014 у Бразилії, коли він ще до старту турніру передбачив перемогу збірної Німеччини. Пізніше вчений вірно назвав тріумфаторів двох наступних Кубків Світу: Францію 2018-го року та Аргентину 2022-го року. Багато вболівальників чекали, що математик скаже про ЧС-2026.

Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Прогноз Клемента на Мундіаль

У своїх розрахунках учений враховує багато факторів, і не всі вони стосуються спортивної складової. Серед них, наприклад, є навіть обсяг ВВП на душу населення країни, збірна якої бере участь у Кубку Світу.

Складні обчислення дозволили Йоахіму Клементу заявити, що чемпіоном світу-2026 стане збірна Нідерландів, яка у фіналі обіграє команду Португалії. На думку вченого, збірна Бразилії ще на стадії 1/8 плей-оф вилетить від Японії.

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Щодо збірної Аргентини, Йоахім Клемент пообіцяв уболівальникам епічне протистояння Ліонеля Мессі до Кріштіану Роналду, переможцем якого в плей-офф Мундіалю стане португальський футболіст.

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