Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Відомий математик спрогнозував переможця ЧС-2026

Відомий математик спрогнозував переможця ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 12:35
Німецький математик Клемент назвав переможця Кубка Світу-2026
Капітан збірної Нідерландів Вірджіл Ван Дейк. Фото: Reuters

До церемонії відкриття ЧС-2026 залишилося менше тижня. Турнір, у якому візьме участь рекордна кількість команд, незадовго до його старту називають непередбачуваним. Однак щонайменше один уболівальник уже знає, хто переможе на Мундіалі.

У Німеччині вважають, що найвищі шанси на тріумф опинилися у збірної Нідерландів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario Ole.

Німецький математик Йоахім Клемент став відомим під час чемпіонату світу-2014 у Бразилії, коли він ще до старту турніру передбачив перемогу збірної Німеччини. Пізніше вчений вірно назвав тріумфаторів двох наступних Кубків Світу: Францію 2018-го року та Аргентину 2022-го року. Багато вболівальників чекали, що математик скаже про ЧС-2026.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду у збірній Португалії. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Прогноз Клемента на Мундіаль

У своїх розрахунках учений враховує багато факторів, і не всі вони стосуються спортивної складової. Серед них, наприклад, є навіть обсяг ВВП на душу населення країни, збірна якої бере участь у Кубку Світу.

Складні обчислення дозволили Йоахіму Клементу заявити, що чемпіоном світу-2026 стане збірна Нідерландів, яка у фіналі обіграє команду Португалії. На думку вченого, збірна Бразилії ще на стадії 1/8 плей-оф вилетить від Японії.

Читайте також:

Щодо збірної Аргентини, Йоахім Клемент пообіцяв уболівальникам епічне протистояння Ліонеля Мессі до Кріштіану Роналду, переможцем якого в плей-офф Мундіалю стане португальський футболіст.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що Ілля Забарний та Руслан Маліновський сказали з приводу матчу України з Данією.

Також Новини.LIVE повідомляли новини про стан здоров'я Крістіана Еріксена, який знепритомнів у поєдинку зі збірною України.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Збірна Португалії з футболу ЧС-2026 з футболу Олімпійська збірна Нідерландів
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації