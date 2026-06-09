Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Дружина Мессі перед ЧС-2026 опублікувала відверте фото в купальнику

Дружина Мессі перед ЧС-2026 опублікувала відверте фото в купальнику

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 23:59
Дружина Мессі перед ЧС-2026 опублікувала гаряче фото в купальнику
Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Дружина капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо опублікувала нове фото з відпочинку. Обраниця футболіста проводить біля басейну вільний час перед стартом чемпіонату світу-2026.

Нове фото Рокуццо опублікувала в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

Рокуццо показала нове фото

На новому знімку Антонелла позує біля басейну, відпочиваючи на шезлонзі. На фото вона позувала у леопардовому купальнику, який підкреслив її спортивну форму.

Антонелла Рокуццо
Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Поки Антонелла відпочиває та демонструє своє красиве тіло, Мессі продовжує підготовку до чемпіонату світу-2026.

Майбутній мундіаль у США, Канаді та Мексиці стане для аргентинця шостим у кар'єрі.

Читайте також:

Антонелла Рокуццо — аргентинська модель і підприємиця. Вона знайома з Ліонелем Мессі з дитинства, а подружжя виховує трьох синів — Тьяго, Матео та Чіро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що життя відомого спортивного коментатора Олександра Тингаєва обірвалося після кількох днів боротьби лікарів.

Також Новини.LIVE писав, що в "Динамо" можуть відбутися серйозні кадрові зміни на позиції центрфорварда вже під час найближчого трансферного вікна.

Ліонель Мессі Антонелла Рокуццо дружини футболістів
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації