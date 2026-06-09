Дружина Мессі перед ЧС-2026 опублікувала гаряче фото в купальнику

Антонелла Рокуццо та Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Дружина капітана збірної Аргентини Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо опублікувала нове фото з відпочинку. Обраниця футболіста проводить біля басейну вільний час перед стартом чемпіонату світу-2026.

Нове фото Рокуццо опублікувала в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

Рокуццо показала нове фото

На новому знімку Антонелла позує біля басейну, відпочиваючи на шезлонзі. На фото вона позувала у леопардовому купальнику, який підкреслив її спортивну форму.

Антонелла Рокуццо. Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo

Поки Антонелла відпочиває та демонструє своє красиве тіло, Мессі продовжує підготовку до чемпіонату світу-2026.

Майбутній мундіаль у США, Канаді та Мексиці стане для аргентинця шостим у кар'єрі.

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Антонелла Рокуццо — аргентинська модель і підприємиця. Вона знайома з Ліонелем Мессі з дитинства, а подружжя виховує трьох синів — Тьяго, Матео та Чіро.

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