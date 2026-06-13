Годинні черги та тисячі фанатів — як працює фан-зона ЧС-2026 у США

Який вигляд має одна із головних фан-зон ЧС-2026: фото
У столиці США під час чемпіонату світу-2026 панує справжня футбольна атмосфера. Офіційна фан-зона ФІФА у Вашингтоні зібрала тисячі вболівальників, які стежать за матчами, беруть участь у розвагах та купують тематичну атрибутику.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Фан-зона викликала ажіотаж у фанатів
За словами кореспондентки, потрапити до фан-зони було непросто. Через великий наплив відвідувачів люди стояли у чергах понад годину.
У день матчу збірної США проти Парагваю у фан-зоні було особливо людно. Для гостей організували великі екрани для перегляду поєдинків, зони відпочинку, фудкорти та точки продажу сувенірної продукції.
За словами журналістки, на території працюють кілька фотозон, серед яких особливо популярною стала локація з панорамним видом на Капітолій. Також відвідувачам доступне невелике футбольне поле, де всі охочі можуть пограти у футбол та перевірити власні навички.
Окрему увагу кореспондентки привернув інтерес дітей до футболу. За її словами, кількість юних уболівальників стала приємною несподіванкою, адже традиційно у США більшою популярністю користуються американський футбол та інші місцеві види спорту.
Чемпіонат світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше в історії проводиться за участю 48 національних збірних.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час чемпіонату світу-2026 помер перший уболівальник.
Також Новини.LIVE писав, що церемонію відкриття ЧС-2026 прикрасили Шакіра та Сальма Гаєк.