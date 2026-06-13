Годинні черги та тисячі фанатів — як працює фан-зона ЧС-2026 у США

Фан-зона у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

У столиці США під час чемпіонату світу-2026 панує справжня футбольна атмосфера. Офіційна фан-зона ФІФА у Вашингтоні зібрала тисячі вболівальників, які стежать за матчами, беруть участь у розвагах та купують тематичну атрибутику.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Одна із локацій фан-зони. Фото: Новини.LIVE

Фан-зона викликала ажіотаж у фанатів

За словами кореспондентки, потрапити до фан-зони було непросто. Через великий наплив відвідувачів люди стояли у чергах понад годину.

У день матчу збірної США проти Парагваю у фан-зоні було особливо людно. Для гостей організували великі екрани для перегляду поєдинків, зони відпочинку, фудкорти та точки продажу сувенірної продукції.

Трансляція ЧС-2026 на екрані. Фото: Новини.LIVE

За словами журналістки, на території працюють кілька фотозон, серед яких особливо популярною стала локація з панорамним видом на Капітолій. Також відвідувачам доступне невелике футбольне поле, де всі охочі можуть пограти у футбол та перевірити власні навички.

Читайте також:

Окрему увагу кореспондентки привернув інтерес дітей до футболу. За її словами, кількість юних уболівальників стала приємною несподіванкою, адже традиційно у США більшою популярністю користуються американський футбол та інші місцеві види спорту.

Чемпіонат світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше в історії проводиться за участю 48 національних збірних.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що під час чемпіонату світу-2026 помер перший уболівальник.

Також Новини.LIVE писав, що церемонію відкриття ЧС-2026 прикрасили Шакіра та Сальма Гаєк.

Ваша пробная версия Premium закончилась