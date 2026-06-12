За перегляд усіх матчів ЧС-2026 заплатять по 50 тисяч доларів

Фанзона Кубка світу в Нью-Йорку. Фото: Reuters

Під час чемпіонату світу-2026 у США відбудеться цікавий експеримент. У Нью-Йорку організували реаліті-шоу, в якому візьмуть участь двоє вболівальників. Вони переглянуть усі 104 матчі турніру.

Вболівальники не тільки не пропустять жодної гри, але й отримають за це гарантовану винагороду, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Американська телекомпанія FOX Sports спільно з платформою Indeed організувала незвичайну вакансію для футбольних фанів. Вони знайшли двох людей, які переглянуть усі 104 матчі Мундіалю. За виконання завдання учасникам обіцяють виплатити по 50 тисяч доларів. Проєкт отримав назву Chief World Cup Watcher і став частиною рекламної кампанії турніру.

Саме ті вболівальники та їхній новий «дім». Фото: скріншот FOX Sports

Вболівальники стануть знаменитими

Обидва любителі футболу повинні будуть стежити за всіма іграми ЧС-2026. Окрім перегляду матчів, від них очікують публікації вражень у соціальних мережах, участь у медійних заходах та взаємодію з футбольними вболівальниками.

Для проекту в центрі Нью-Йорка на Таймс-сквер встановили спеціальну скляну конструкцію. Саме в ній і опиняться два вболівальники, за якими зможуть спостерігати всі бажаючі. Учасники цього спортивного реаліті-шоу під час Кубка світу отримають необмежений доступ до їжі та напоїв.

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Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, якою була церемонія відкриття ЧС-2026. На ній виступили зірки з Мексики, включаючи знамениту Сальму Хаєк. Андреа Бочеллі заспівав гімн турніру, Шакіра стала хедлайнером свята.

Раніше Новини.LIVE писали, що одразу декілька ветеранів світового футболу після Мундіалю завершать свої кар'єри. Серед них буде і воротар, який поїхав на свій шостий Кубок світу.