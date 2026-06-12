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Головна ЧС-2026 Південна Корея першою на ЧС-2026 здобула вольову перемогу

Південна Корея першою на ЧС-2026 здобула вольову перемогу

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Дата публікації: 12 червня 2026 08:43
Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією на ЧС-2026
Гравці збірної Південної Кореї після матчу. Фото: Reuters

Другий матч на ЧС-2026 також виявився результативним, хоча цього разу обійшлося без вилучень. Збірна Південної Кореї зуміла вирвати перемогу в поєдинку з Чехією. Європейська команда першою забила гол, але суперник виявився сильнішим.

Корейці зробили заявку на вихід у плей-офф турніру, основна боротьба попереду, повідомляють Новини.LIVE.

Збірні Південної Кореї та Чехії не славляться надійною обороною, тому голи в їхньому очному протистоянні на ЧС-2026 були очікуваною подією. Суперники обрали схему 3-4-3, але в першому таймі рахунок залишився не відкритим. Корейці домінували та створили декілька небезпечних моментів, під час одного з них Сон запустив м'яч над поперечиною воріт суперника. Але й Соучек після стандартного положення відправив м'яч поруч зі штангою.

Корейці зуміли вирвати перемогу

Другий тайм виявився багатшим на події. Спочатку голкіпер збірної Чехії Коварж відбив два удари поспіль під час атаки «азіатських тигрів», а на 59-й хвилині європейська команда заробила право на кутовий. Ладіслао Крейчі впевнено спрямував м'яч головою у сітку, 0:1!

Ладислао Крейчи
Ладіслао Крейчі розчарований поразкою. Фото: Reuters

Але вже на 67-й хвилині Хван Ін Бом відгукнувся на навіс Лі Кан Іна, обійшов захисника і завдав точного удару, 1:1! Потім чехи знову забили після стандартного положення зусиллями Соучека, але рефері зафіксував офсайд. Розв'язка настала на 80-й хвилині. Хван Ін Бом у чужому штрафному майданчику прострілив на Хен Гю О, 2:1!

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Південна Корея — Чехія — 2:1 (0:0)

Голи: Хван Ін Бом, 67; Хен Гю О, 80 — Крейчі, 59.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про церемонію відкриття Кубка світу, на якій знову виступила співачка Шакіра, а кінозірка Сальма Хаєк виголосила надихаючу промову.

Також Новини.LIVE повідомляли, що перед першим поєдинком на Мундіалі в Мексиці сталася трагедія, яка призвела до смерті вболівальника.

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Південна Корея ЧС-2026 з футболу Збірна Чехії
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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