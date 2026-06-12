Південна Корея здобула вольову перемогу над Чехією на ЧС-2026

Гравці збірної Південної Кореї після матчу. Фото: Reuters

Другий матч на ЧС-2026 також виявився результативним, хоча цього разу обійшлося без вилучень. Збірна Південної Кореї зуміла вирвати перемогу в поєдинку з Чехією. Європейська команда першою забила гол, але суперник виявився сильнішим.

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Збірні Південної Кореї та Чехії не славляться надійною обороною, тому голи в їхньому очному протистоянні на ЧС-2026 були очікуваною подією. Суперники обрали схему 3-4-3, але в першому таймі рахунок залишився не відкритим. Корейці домінували та створили декілька небезпечних моментів, під час одного з них Сон запустив м'яч над поперечиною воріт суперника. Але й Соучек після стандартного положення відправив м'яч поруч зі штангою.

Корейці зуміли вирвати перемогу

Другий тайм виявився багатшим на події. Спочатку голкіпер збірної Чехії Коварж відбив два удари поспіль під час атаки «азіатських тигрів», а на 59-й хвилині європейська команда заробила право на кутовий. Ладіслао Крейчі впевнено спрямував м'яч головою у сітку, 0:1!

Ладіслао Крейчі розчарований поразкою. Фото: Reuters

Але вже на 67-й хвилині Хван Ін Бом відгукнувся на навіс Лі Кан Іна, обійшов захисника і завдав точного удару, 1:1! Потім чехи знову забили після стандартного положення зусиллями Соучека, але рефері зафіксував офсайд. Розв'язка настала на 80-й хвилині. Хван Ін Бом у чужому штрафному майданчику прострілив на Хен Гю О, 2:1!

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Голи: Хван Ін Бом, 67; Хен Гю О, 80 — Крейчі, 59.

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