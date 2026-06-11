Вболівальники Аргентини отримали цінні подарунки після відмови у видачі візи у США

Аргентинська вболівальниця з новим телевізором. Фото: скриншот Reuters

Візова та міграційна політика США викликала жорстку критику напередодні старту чемпіонату світу з футболу. Скандали з цього приводу тривають уже не перший тиждень. Далеко не всі вболівальники змогли потрапити на матчі Мундіалю.

Однак знайшлася компанія, яка першою отримала вигоду з цієї ситуації, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Декілька делегацій уже подали скарги на дії американських міграційних офіцерів. Йдеться про безпрецедентні та жорсткі процедури огляду під час приїзду до США збірних з різних країн. З упередженими оглядами зіткнулися Сенегал, Бельгія та інші команди.

Аргентинський уболівальник, який не зміг потрапити до США. Фото: скриншот Reuters

Зіпсоване свято для вболівальників

Вболівальники з багатьох країн не отримали візи до США. Багатьом з тих, у кого документи в порядку, відмовили у в'їзді на територію Америки. Якщо брати збірну Аргентини, мова йде про тисячі вболівальників.

Першим ситуацією скористався виробник електронної техніки з Аргентини. Він запропонував безкоштовно подарувати телевізори першим 100 уболівальникам, які пред'являть паспорт та документ з відмовою у видачі візи до США.

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Сотні вболівальників вишикувалися біля офісу компанії в Буенос-Айресі й отримали свої подарунки. Тепер вони зможуть з комфортом спостерігати за матчами "альбіселесте" на Кубку світу у себе вдома.

На ЧС-2026 збірна Аргентини в рамках групового турніру зіграє з командами Алжиру, Австрії та Йорданії.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про матч-відкриття Кубка світу, в якому збірна Мексики прийме на стадіоні "Ацтека" команду з ПАР.

Також Новини.LIVE повідомляли про високотехнологічне рішення, завдяки якому дрони повідомлятимуть результати матчів в одному з міст США.

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