На ЧС-2026 дрони показуватимуть рахунок матчів у небі над стадіоном

Дрони над Сіетлом. Фото: скриншот з YouTube

У четвер, 11 червня, офіційно розпочнеться чемпіонат світу з футболу 2026 року. Він має стати найвисокотехнологічнішим чемпіонатом світу в історії. На вболівальників чекає багато цікавих і суперечливих нововведень.

Одне з них готують в американському Сіетлі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на The Sun.

Організатори матчів Кубка світу в Сіетлі підготували сюрприз для вболівальників. Ті, хто не зможе потрапити на стадіон, зможуть побачити рахунок матчу прямо в небі над ареною "Люмен". Результат гри дублюватимуть сотні безпілотників, які влаштують світлове шоу.

Які матчі пройдуть у Сіетлі

Цей проєкт став частиною програми зі створення додаткової візуальної інфраструктури навколо ЧС-2026. Квитки на матчі виявилися занадто дорогими, місця на стадіоні обмежені, а завдяки новій технології вболівальники зможуть брати участь у футбольному святі навіть за межами арени.

Перший поєдинок у Сіетлі відбудеться вже 15 червня, коли збірна Бельгії зіграє з Єгиптом. Справжній ажіотаж очікується 19 червня, коли збірна США прийме Австралію. Також на стадіоні "Люмен" відбудуться поєдинки Боснії та Герцеговини проти Катару, Єгипту з Іраном та по одному матчу 1/16 і 1/8 плей-офф ЧС-2026.

Читайте також:

Нагадаємо, Новини.LIVE підготували детальний прогноз на перший поєдинок Кубка світу, в якому Мексика прийме збірну ПАР.

Також Новини.LIVE повідомляли, що президент США Дональд Трамп вирішив відмовитися від поїздки на церемонію відкриття ЧС-2026.