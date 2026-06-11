На ЧМ-2026 дроны будут показывать счет матчей в небе над стадионом

Дроны над Сиэттлом. Фото: скриншот YouTube

В четверг, 11 июня, официально начнется чемпионат мира по футболу 2026 года. Он должен стать самым высокотехнологичным Мундиалем в истории. Болельщиков ждет много интересных и спорных нововведений.

Одно из них готовят в американском Сиэттле, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun.

Организаторы матчей Кубка Мира в Сиэттле приготовили сюрприз болельщикам. Те, кто не сможет попасть на стадион, смогут увидеть счет матча прямо в небе над ареной "Люмен". Результат игры будут дублировать сотни безпилотников, которые устроят световое шоу.

Какие матчи пройдут в Сиэттле

Этот проект стал частью программы по созданию дополнительной визуальной инфраструктуры вокруг ЧМ-2026. Билеты на матчи оказались слишком дорогие, места на стадионе ограничены, а благодаря новой технологии болельщики смогут участвовать в футбольном празднике даже за пределами арены.

Первый поединок в Сиэттле пройдет уже 15 июня, когда сборная Бельгии сыграет с Египтом. Настоящий ажиотаж ожидается 19 июня, когда сборная США примет Австралию. Также на стадионе "Люмен" пройдут поединки Боснии и Герцеговины против Катара, Египта с Ираном и по одному матчу 1/16 и 1/8 плей-офф ЧМ-2026.

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