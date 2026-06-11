Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ЧМ-2026 Дроны будут транслировать счет матчей ЧМ-2026 в США

Дроны будут транслировать счет матчей ЧМ-2026 в США

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 13:23
На ЧМ-2026 дроны будут показывать счет матчей в небе над стадионом
Дроны над Сиэттлом. Фото: скриншот YouTube

В четверг, 11 июня, официально начнется чемпионат мира по футболу 2026 года. Он должен стать самым высокотехнологичным Мундиалем в истории. Болельщиков ждет много интересных и спорных нововведений. 

Одно из них готовят в американском Сиэттле, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Sun

Организаторы матчей Кубка Мира в Сиэттле приготовили сюрприз болельщикам. Те, кто не сможет попасть на стадион, смогут увидеть счет матча прямо в небе над ареной "Люмен". Результат игры будут дублировать сотни безпилотников, которые устроят световое шоу

Какие матчи пройдут в Сиэттле 

Этот проект стал частью программы по созданию дополнительной визуальной инфраструктуры вокруг ЧМ-2026. Билеты на матчи оказались слишком дорогие, места на стадионе ограничены, а благодаря новой технологии болельщики смогут участвовать в футбольном празднике даже за пределами арены. 

Первый поединок в Сиэттле пройдет уже 15 июня, когда сборная Бельгии сыграет с Египтом. Настоящий ажиотаж ожидается 19 июня, когда сборная США примет Австралию. Также на стадионе "Люмен" пройдут поединки Боснии и Герцеговины против Катара, Египта с Ираном и по одному матчу 1/16 и 1/8 плей-офф ЧМ-2026. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE подготовили подробный прогноз на первый поединок Кубка Мира, в котором Мексика примет сборную ЮАР. 

Также Новини.LIVE сообщали, что президент США Дональд Трамп решил отказаться от поездки на церемонию открытия ЧМ-2026. 

США ЧМ-2026 по футболу дроны
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации