Анчелотти получает самую большую зарплату среди тренеров на ЧМ-2026

Анчелотти получает наибольшую зарплату среди тренеров на Кубке Мира-2026
Одним из фаворитов Кубка Мира-2026 по версии букмекеров является сборная Бразилии. Главный тренер команды Карло Анчелотти получает самую большую зарплату среди всех коллег на турнире. Итальянский наставник впервые работает с национальной командой.
Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн зарабатывает значительно меньше, хоть и занимает вторую строчку в этом рейтинге, сообщают Новини.LIVE.
Зарплаты тренеров на ЧМ-2026
Карло Анчелотти был назначен главным тренером сборной Бразилии в мае 2025 года. Спустя 13 месяцев он привез "селесао" на Кубок Мира, где команда будет бороться за победу. Руководство Федерации футбола Бразилии настолько сильно верит в 66-летнего тренера, что согласилось платить ему 10 млн евро в год.
Рейтинг зарплат тренеров на ЧМ-2026
- Карло Анчелотти (Бразилия) — 10 млн евро;
- Юлиан Нагельсманн (Германия) — 7 млн;
- Маурисио Почеттино (США) — 6 млн;
- Томас Тухель (Англия) — 5,8 млн;
- Роберто Мартинес (Португалия) — 4 млн;
- Фабио Каннаваро (Узбекистан) — 4 млн;
- Дидье Дешам (Франция) — 3,8 млн;
- Рональд Куман (Нидерланды) — 3 млн;
- Марсело Бьелса (Уругвай) — 3 млн;
- Джесси Марш (Канада) — 2,5 млн.
Наименьшая зарплата среди всех тренеров на Кубке Мира-2026 оказалась у Стива Кларка из сборной Шотландии, который получает 530 тысяч евро в год. А Луис Де Ла Фуэнте, чья сборная Испании является действующим чемпионом Европы, зарабатывает всего 1,8 млн евро в год.
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