Анчелотти получает самую большую зарплату среди тренеров на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Одним из фаворитов Кубка Мира-2026 по версии букмекеров является сборная Бразилии. Главный тренер команды Карло Анчелотти получает самую большую зарплату среди всех коллег на турнире. Итальянский наставник впервые работает с национальной командой.

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн зарабатывает значительно меньше, хоть и занимает вторую строчку в этом рейтинге, сообщают Новини.LIVE.

Зарплаты тренеров на ЧМ-2026

Карло Анчелотти был назначен главным тренером сборной Бразилии в мае 2025 года. Спустя 13 месяцев он привез "селесао" на Кубок Мира, где команда будет бороться за победу. Руководство Федерации футбола Бразилии настолько сильно верит в 66-летнего тренера, что согласилось платить ему 10 млн евро в год.

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн. Фото: Reuters

Рейтинг зарплат тренеров на ЧМ-2026

Карло Анчелотти (Бразилия) — 10 млн евро; Юлиан Нагельсманн (Германия) — 7 млн; Маурисио Почеттино (США) — 6 млн; Томас Тухель (Англия) — 5,8 млн; Роберто Мартинес (Португалия) — 4 млн; Фабио Каннаваро (Узбекистан) — 4 млн; Дидье Дешам (Франция) — 3,8 млн; Рональд Куман (Нидерланды) — 3 млн; Марсело Бьелса (Уругвай) — 3 млн; Джесси Марш (Канада) — 2,5 млн.

Наименьшая зарплата среди всех тренеров на Кубке Мира-2026 оказалась у Стива Кларка из сборной Шотландии, который получает 530 тысяч евро в год. А Луис Де Ла Фуэнте, чья сборная Испании является действующим чемпионом Европы, зарабатывает всего 1,8 млн евро в год.

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