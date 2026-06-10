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Главная ЧМ-2026 Анчелотти получает наибольшую зарплату среди тренеров на Кубке Мира-2026

Анчелотти получает наибольшую зарплату среди тренеров на Кубке Мира-2026

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Дата публикации 10 июня 2026 15:39
Анчелотти получает самую большую зарплату среди тренеров на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти. Фото: Reuters

Одним из фаворитов Кубка Мира-2026 по версии букмекеров является сборная Бразилии. Главный тренер команды Карло Анчелотти получает самую большую зарплату среди всех коллег на турнире. Итальянский наставник впервые работает с национальной командой. 

Тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн зарабатывает значительно меньше, хоть и занимает вторую строчку в этом рейтинге, сообщают Новини.LIVE

Зарплаты тренеров на ЧМ-2026

Карло Анчелотти был назначен главным тренером сборной Бразилии в мае 2025 года. Спустя 13 месяцев он привез "селесао" на Кубок Мира, где команда будет бороться за победу. Руководство Федерации футбола Бразилии настолько сильно верит в 66-летнего тренера, что согласилось платить ему 10 млн евро в год. 

Юлиан Нагельсманн
Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн. Фото: Reuters

Рейтинг зарплат тренеров на ЧМ-2026 

  1. Карло Анчелотти (Бразилия) — 10 млн евро; 
  2. Юлиан Нагельсманн (Германия) — 7 млн;
  3. Маурисио Почеттино (США) — 6 млн;
  4. Томас Тухель (Англия) — 5,8 млн; 
  5. Роберто Мартинес (Португалия) — 4 млн; 
  6. Фабио Каннаваро (Узбекистан) — 4 млн; 
  7. Дидье Дешам (Франция) — 3,8 млн; 
  8. Рональд Куман (Нидерланды) — 3 млн; 
  9. Марсело Бьелса (Уругвай) — 3 млн; 
  10. Джесси Марш (Канада) — 2,5 млн. 

Наименьшая зарплата среди всех тренеров на Кубке Мира-2026 оказалась у Стива Кларка из сборной Шотландии, который получает 530 тысяч евро в год. А Луис Де Ла Фуэнте, чья сборная Испании является действующим чемпионом Европы, зарабатывает всего 1,8 млн евро в год. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в США не пустили лучшего арбитра Африки, который должен был работать на матчах Кубка Мира. 

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что немецкий математик предсказал победителя ЧМ-2026. Он успешно делал то же самое на трех предыдущих турнирах. 

Карло Анчелотти ЧМ-2026 по футболу Сборная Бразилии по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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