Открытие и первый матч ЧМ-2026: где и когда смотреть бесплатно в Украине

Президент ФИФА Джанни Инфантино с Кубком Мира. Фото: Reuters

В Мексике пройдет первый поединок чемпионата мира-2026. Церемония открытия турнира запланирована в Мехико. В ней примут участие звезды шоу-бизнеса.

Болельщики в Украине смогут увидеть и процедуру открытия, и матч в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE.

В четверг, 11 июня, официально стартует праздник футбола. Мундиаль пройдет в трех странах: Мексике, США и Канаде. Впервые в истории в нем примут участием 48 национальных команд. Кубок Мира продлится до 19 июля, то есть будет продолжаться больше месяца.

Где и когда смотреть открытие ЧМ-2026 в Украине

В первом матче Мундиаля встретятся сборные Мексики и ЮАР. Фаворитами противостояния являются хозяева поля, которых поддержат несколько десятков местных болельщиков.

Шакира выступит на открытии ЧМ-2026. Фото: Reuters

Церемония открытия ЧМ-2026 начнется в 20:30 по киевскому времени. Дебютный матч Мундиаля стартует в 22:00. В Украине игру покажет медиасервис MEGOGO, просмотр будет доступен по подписке на канале "Футбол 1". Бесплатно трансляцию матча чемпионата мира можно будет посмотреть в кабельных сетях и цифровом эфире Т2 на канале "Megogo Спорт".

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Интересно, что стадион "Ацтека" в Мексике, где пройдет первая игра Кубка Мира-2026, примет третий матч-открытие Мундиаля и войдет в историю по этому показателю. Ранее на этой арене уже проходили дебютные поединки ЧМ-1970 и ЧМ-1986, которые в итоге выиграли Бразилия и Аргентина соответственно.

Хедлайнером церемонии открытия ЧМ-2026 выступит колумбийская певица Шакира, которая исполнит гимн турнира "Dai Dai".

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо удивила болельщиков откровенной фотосессией накануне ЧМ-2026.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что из-за миграционных проблем на Кубок Мира не пустили одного из лучших футбольных арбитров ФИФА.