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Главная ЧМ-2026 Открытие ЧМ-2026: где и когда смотреть церемонию

Открытие ЧМ-2026: где и когда смотреть церемонию

Ua ru
Дата публикации 10 июня 2026 13:37
Открытие и первый матч ЧМ-2026: где и когда смотреть бесплатно в Украине
Президент ФИФА Джанни Инфантино с Кубком Мира. Фото: Reuters

В Мексике пройдет первый поединок чемпионата мира-2026. Церемония открытия турнира запланирована в Мехико. В ней примут участие звезды шоу-бизнеса. 

Болельщики в Украине смогут увидеть и процедуру открытия, и матч в прямом эфире, сообщает портал Новини.LIVE

В четверг, 11 июня, официально стартует праздник футбола. Мундиаль пройдет в трех странах: Мексике, США и Канаде. Впервые в истории в нем примут участием 48 национальных команд. Кубок Мира продлится до 19 июля, то есть будет продолжаться больше месяца

Где и когда смотреть открытие ЧМ-2026 в Украине 

В первом матче Мундиаля встретятся сборные Мексики и ЮАР. Фаворитами противостояния являются хозяева поля, которых поддержат несколько десятков местных болельщиков. 

Шакира
Шакира выступит на открытии ЧМ-2026. Фото: Reuters

Церемония открытия ЧМ-2026 начнется в 20:30 по киевскому времени. Дебютный матч Мундиаля стартует в 22:00. В Украине игру покажет медиасервис MEGOGO, просмотр будет доступен по подписке на канале "Футбол 1". Бесплатно трансляцию матча чемпионата мира можно будет посмотреть в кабельных сетях и цифровом эфире Т2 на канале "Megogo Спорт".

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Интересно, что стадион "Ацтека" в Мексике, где пройдет первая игра Кубка Мира-2026, примет третий матч-открытие Мундиаля и войдет в историю по этому показателю. Ранее на этой арене уже проходили дебютные поединки ЧМ-1970 и ЧМ-1986, которые в итоге выиграли Бразилия и Аргентина соответственно. 

Хедлайнером церемонии открытия ЧМ-2026 выступит колумбийская певица Шакира, которая исполнит гимн турнира "Dai Dai". 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что жена Лионеля Месси Антонелла Рокуццо удивила болельщиков откровенной фотосессией накануне ЧМ-2026. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что из-за миграционных проблем на Кубок Мира не пустили одного из лучших футбольных арбитров ФИФА. 

Мексика Шакира ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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