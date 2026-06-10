Відкриття та перший матч ЧС-2026: де і коли дивитися безкоштовно в Україні

Президент ФІФА Джанні Інфантіно з Кубком світу. Фото: Reuters

У Мексиці відбудеться перший матч чемпіонату світу-2026. Церемонія відкриття турніру запланована в Мехіко. У ній візьмуть участь зірки шоу-бізнесу.

Вболівальники в Україні зможуть побачити і церемонію відкриття, і матч у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

У четвер, 11 червня, офіційно стартує свято футболу. Мундіаль відбудеться у трьох країнах: Мексиці, США та Канаді. Вперше в історії в ньому візьмуть участь 48 національних команд. Кубок світу триватиме до 19 липня, тобто триватиме більше місяця.

Де і коли дивитися відкриття ЧС-2026 в Україні

У першому матчі Мундіалю зустрінуться збірні Мексики та ПАР. Фаворитами протистояння є господарі поля, яких підтримають кілька десятків місцевих уболівальників.

Шакіра виступить на відкритті ЧС-2026. Фото: Reuters

Церемонія відкриття ЧС-2026 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Дебютний матч Мундіалю стартує о 22:00. В Україні гру покаже медіасервіс MEGOGO, перегляд буде доступний за передплатою на каналі "Футбол 1". Безкоштовно трансляцію матчу чемпіонату світу можна буде подивитися в кабельних мережах і цифровому ефірі Т2 на каналі "Megogo Спорт".

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Цікаво, що стадіон "Ацтека" в Мексиці, де відбудеться перша гра Кубка світу-2026, прийме третій матч-відкриття Мундіалю і увійде в історію за цим показником. Раніше на цій арені вже проходили дебютні поєдинки ЧС-1970 та ЧС-1986, які в підсумку виграли Бразилія та Аргентина відповідно.

Хедлайнером церемонії відкриття ЧС-2026 виступить колумбійська співачка Шакіра, яка виконає гімн турніру "Dai Dai".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що дружина Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо здивувала вболівальників відвертою фотосесією напередодні ЧС-2026.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що через міграційні проблеми на Кубок світу не пустили одного з найкращих футбольних арбітрів ФІФА.