Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 Відкриття ЧС-2026: де та коли дивитися церемонію

Відкриття ЧС-2026: де та коли дивитися церемонію

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 13:37
Відкриття та перший матч ЧС-2026: де і коли дивитися безкоштовно в Україні
Президент ФІФА Джанні Інфантіно з Кубком світу. Фото: Reuters

У Мексиці відбудеться перший матч чемпіонату світу-2026. Церемонія відкриття турніру запланована в Мехіко. У ній візьмуть участь зірки шоу-бізнесу.

Вболівальники в Україні зможуть побачити і церемонію відкриття, і матч у прямому ефірі, повідомляє портал Новини.LIVE.

У четвер, 11 червня, офіційно стартує свято футболу. Мундіаль відбудеться у трьох країнах: Мексиці, США та Канаді. Вперше в історії в ньому візьмуть участь 48 національних команд. Кубок світу триватиме до 19 липня, тобто триватиме більше місяця.

Де і коли дивитися відкриття ЧС-2026 в Україні

У першому матчі Мундіалю зустрінуться збірні Мексики та ПАР. Фаворитами протистояння є господарі поля, яких підтримають кілька десятків місцевих уболівальників.

Шакира
Шакіра виступить на відкритті ЧС-2026. Фото: Reuters

Церемонія відкриття ЧС-2026 розпочнеться о 20:30 за київським часом. Дебютний матч Мундіалю стартує о 22:00. В Україні гру покаже медіасервіс MEGOGO, перегляд буде доступний за передплатою на каналі "Футбол 1". Безкоштовно трансляцію матчу чемпіонату світу можна буде подивитися в кабельних мережах і цифровому ефірі Т2 на каналі "Megogo Спорт".

Читайте також:

Цікаво, що стадіон "Ацтека" в Мексиці, де відбудеться перша гра Кубка світу-2026, прийме третій матч-відкриття Мундіалю і увійде в історію за цим показником. Раніше на цій арені вже проходили дебютні поєдинки ЧС-1970 та ЧС-1986, які в підсумку виграли Бразилія та Аргентина відповідно.

Хедлайнером церемонії відкриття ЧС-2026 виступить колумбійська співачка Шакіра, яка виконає гімн турніру "Dai Dai".

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що дружина Ліонеля Мессі Антонелла Рокуццо здивувала вболівальників відвертою фотосесією напередодні ЧС-2026.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що через міграційні проблеми на Кубок світу не пустили одного з найкращих футбольних арбітрів ФІФА.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Мексика Шакіра ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації