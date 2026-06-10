Анчелотті отримує найвищу зарплату серед тренерів на ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті. Фото: Reuters

Одним із фаворитів Кубка світу-2026 за версією букмекерів є збірна Бразилії. Головний тренер команди Карло Анчелотті отримує найвищу зарплату серед усіх колег на турнірі. Італійський наставник вперше працює з національною командою.

Тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн заробляє значно менше, хоч і посідає друге місце в цьому рейтингу, повідомляють Новини.LIVE.

Зарплати тренерів на ЧС-2026

Карло Анчелотті був призначений головним тренером збірної Бразилії в травні 2025 року. Через 13 місяців він привіз "селесао" на Кубок світу, де команда боротиметься за перемогу. Керівництво Федерації футболу Бразилії настільки сильно вірить у 66-річного тренера, що погодилося платити йому 10 млн євро на рік.

Німецький тренер Юліан Нагельсманн. Фото: Reuters

Рейтинг зарплат тренерів на ЧС-2026

Карло Анчелотті (Бразилія) — 10 млн євро; Юліан Нагельсманн (Німеччина) — 7 млн; Маурісіо Почеттіно (США) — 6 млн; Томас Тухель (Англія) — 5,8 млн; Роберто Мартінес (Португалія) — 4 млн; Фабіо Каннаваро (Узбекистан) — 4 млн; Дідьє Дешам (Франція) — 3,8 млн; Рональд Куман (Нідерланди) — 3 млн; Марсело Б'єлса (Уругвай) — 3 млн; Джессі Марш (Канада) — 2,5 млн.

Найменша зарплата серед усіх тренерів на Кубку світу-2026 виявилася у Стіва Кларка зі збірної Шотландії, який отримує 530 тисяч євро на рік. А Луїс Де Ла Фуенте, чия збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи, заробляє всього 1,8 млн євро на рік.

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