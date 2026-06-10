Анчелотті отримує найвищу зарплату серед тренерів на ЧС-2026

Анчелотті отримує найвищу зарплату серед тренерів на чемпіонаті світу-2026
Одним із фаворитів Кубка світу-2026 за версією букмекерів є збірна Бразилії. Головний тренер команди Карло Анчелотті отримує найвищу зарплату серед усіх колег на турнірі. Італійський наставник вперше працює з національною командою.
Тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн заробляє значно менше, хоч і посідає друге місце в цьому рейтингу, повідомляють Новини.LIVE.
Зарплати тренерів на ЧС-2026
Карло Анчелотті був призначений головним тренером збірної Бразилії в травні 2025 року. Через 13 місяців він привіз "селесао" на Кубок світу, де команда боротиметься за перемогу. Керівництво Федерації футболу Бразилії настільки сильно вірить у 66-річного тренера, що погодилося платити йому 10 млн євро на рік.
Рейтинг зарплат тренерів на ЧС-2026
- Карло Анчелотті (Бразилія) — 10 млн євро;
- Юліан Нагельсманн (Німеччина) — 7 млн;
- Маурісіо Почеттіно (США) — 6 млн;
- Томас Тухель (Англія) — 5,8 млн;
- Роберто Мартінес (Португалія) — 4 млн;
- Фабіо Каннаваро (Узбекистан) — 4 млн;
- Дідьє Дешам (Франція) — 3,8 млн;
- Рональд Куман (Нідерланди) — 3 млн;
- Марсело Б'єлса (Уругвай) — 3 млн;
- Джессі Марш (Канада) — 2,5 млн.
Найменша зарплата серед усіх тренерів на Кубку світу-2026 виявилася у Стіва Кларка зі збірної Шотландії, який отримує 530 тисяч євро на рік. А Луїс Де Ла Фуенте, чия збірна Іспанії є чинним чемпіоном Європи, заробляє всього 1,8 млн євро на рік.
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