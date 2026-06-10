Сборная Кот-д'Ивуара признана самой стильной командой ЧМ-2026

Сборная Кот-д'Ивуара. Фото: Reuters

Сборная Кот-д'Ивуара привлекла внимание болельщиков еще до начала матчей чемпионата мира-2026. Африканская команда стала одной из главных тем для обсуждения благодаря ярким костюмам.

О самой стильной сборной турнира сообщил портал Новини.LIVE.

Стильный образ ивуарийцев

Перед началом турнира игроки сборной Кот-д'Ивуара появились в оригинальных костюмах оранжево-желтых цветов. Особое внимание привлек дизайн с изображением слона — символа национальной команды.

Фотографии футболистов быстро распространились в социальных сетях и спортивных СМИ. Болельщики отметили смелый стиль сборной, а многие пользователи назвали команду самой стильной на чемпионате мира.

Ивуарийцы в новых костюмах. Фото: Reuters

Костюмы сборной Кот-д'Ивуара (вид сзади). Фото: Reuters

Кот-д'Ивуар на чемпионате мира

Сборная Кот-д'Ивуара вернулась на чемпионат мира после длительного перерыва. Команда приехала на турнир после успешных выступлений последних лет.

Читайте также:

Национальную команду Кот-д'Ивуара традиционно называют "Слонами". Именно поэтому изображение этого животного стало главным элементом дизайна костюмов.

Кот-д'Ивуар играет в одной группе с Германией, Эквадором и Кюрасао.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что один из ключевых футболистов сборной Аргентины близок к смене клуба во время летнего трансферного окна.

Также Новини.LIVE писал, что суперкомпьютер обновил прогноз на чемпионат мира-2026 и неожиданно определил главного фаворита турнира.