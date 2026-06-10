Збірна Кот-д'Івуару визнана найстильнішою командою ЧС-2026

Збірна Кот-д'Івуару. Фото: Reuters

Збірна Кот-д'Івуар привернула увагу вболівальників ще до старту матчів чемпіонату світу-2026. Африканська команда стала однією з головних тем обговорення завдяки яскравим костюмам.

Про найстильнішу збірну турніру повідомив портал Новини.LIVE.

Стильний образ івуарійців

Перед початком турніру гравці збірної Кот-д'Івуару з'явилися в оригінальних костюмах у помаранчево-жовтих кольорах. Особливу увагу привернув дизайн із зображенням слона — символу національної команди.

Світлини футболістів швидко поширилися соціальними мережами та спортивними медіа. Уболівальники відзначили сміливий стиль збірної, а багато користувачів назвали команду найстильнішо на чемпіонаті світу.

Івуарійці в нових костюмах. Фото: Reuters

Костюми збірної Кот-д'Івуару (вид ззаду). Фото: Reuters

Кот-д'Івуар на чемпіонаті світу

Збірна Кот-д'Івуару повернулася на чемпіонат світу після тривалої перерви. Команда приїхала на турнір після успішних виступів останніх років.

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Національну команду Кот-д'Івуару традиційно називають "Слонами". Саме тому зображення цієї тварини стало головним елементом дизайну костюмів.

Кот-д'Івуар грає в одній групі з Німеччиною, Еквадором та Кюрасаю.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що один із ключових футболістів збірної Аргентини близький до зміни клубу під час літнього трансферного вікна.

Також Новини.LIVE писав, що суперкомп'ютер оновив прогноз на чемпіонат світу-2026 та несподівано визначив головного фаворита турніру.