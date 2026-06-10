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Головна ЧС-2026 Суперкомп'ютер здивував своїм вибором фаворита ЧС-2026

Суперкомп'ютер здивував своїм вибором фаворита ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 17:33
Суперкомп'ютер визначив Іспанію головним фаворитом ЧС-2026
Бастіан Швайнштайгер із Кубком світу. Фото: Reuters

Головним фаворитом майбутнього чемпіонату світу-2026 є збірна Іспанії. Шанси "червоної фурії" на перемогу в Мундіалі оцінюються найвище. Підопічні Луїса Де Ла Фуенте значно випереджають конкурентів.

Така версія Суперкомп'ютера Opta, який склав прогноз на переможця ЧС-2026, повідомляють Новини.LIVE.

Чинні чемпіони Європи входять до числа збірних з найвищими шансами на перемогу і за версією букмекерів. Проте Суперкомп'ютер не бачить альтернативи команді Луїса Де Ла Фуенте, який навіть не входить до топ-15 найбільш високооплачуваних тренерів Мундіалю.

Ламин Ямаль
Зірка збірної Іспанії Ламін Ямаль. Фото: Reuters

Хто увійшов до трійки фаворитів ЧС-2026

На другому місці у списку претендентів на перемогу опинилася збірна Франції, фіналіст минулого Кубка світу. Замикає трійку основних претендентів національна команда Англії. А ось Аргентина, яка виграла ЧС-2022, до основних фаворитів майбутнього турніру не належить.

У трьох останніх товариських матчах іспанці обіграли лише Перу (3:1). Також вони зіграли внічию з Єгиптом (0:0) та Іраком (1:1). На груповому етапі ЧС-2026 Іспанія протистоятиме Кабо-Верде, Саудівській Аравії та Уругваю.

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Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу суперкомп'ютер
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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