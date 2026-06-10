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Главная ЧМ-2026 Суперкомпьютер удивил выбором фаворита ЧМ-2026

Суперкомпьютер удивил выбором фаворита ЧМ-2026

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Дата публикации 10 июня 2026 17:33
Суперкомпьютер выбрал Испанию главным фаворитом ЧМ-2026
Бастиан Швайнштайгер с Кубком Мира. Фото: Reuters

Главным фаворитом предстоящего чемпионата мира-2026 является сборная Испании. Шансы "красной фурии" выиграть Мундиаль оцениваются наиболее высоко. Подопечные Луиса Де Ла Фуэнте значительно опережают конкурентов. 

Такова версия Суперкомпьютера Opta, который составил прогноз на победителя ЧМ-2026, сообщают Новини.LIVE.

Действующие чемпионы Европы входят в число сборных с наивысшими шансами на победу и по версии букмекеров. Однако Суперкомпьютер не видит альтернативы команде Луиса Де Ла Фуэнте, который даже не входит в топ-15 наиболее высокооплачиваемых тренеров Мундиаля. 

Ламин Ямаль
Звезда сборной Испании Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Кто вошел в тройку фаворитов ЧМ-2026 

На втором месте в списке претендентов на победу оказалась сборная Франции, финалист прошлого Кубка Мира. Замыкает тройку основных претендентов национальная команда Англии. А вот Аргентина, которая выиграла ЧМ-2022, к основным фаворитом предстоящего турнира не относится. 

В трех последних товарищеских матчах испанцы обыграли только Перу (3:1). Также они сыграли вничью с Египтом (0:0) и Ираком (1:1). На групповом этапе ЧМ-2026 Испания бужет противостоять Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругваю. 

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Ранее Новини.LIVE сообщали о недовольстве делегации сборной Сенегала, которой устроили досмотр прямо на взлетно-посадочной полосе. 

Сборная Испании по футболу ЧМ-2026 по футболу суперкомпьютер
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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