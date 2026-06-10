Суперкомпьютер выбрал Испанию главным фаворитом ЧМ-2026

Бастиан Швайнштайгер с Кубком Мира. Фото: Reuters

Главным фаворитом предстоящего чемпионата мира-2026 является сборная Испании. Шансы "красной фурии" выиграть Мундиаль оцениваются наиболее высоко. Подопечные Луиса Де Ла Фуэнте значительно опережают конкурентов.

Такова версия Суперкомпьютера Opta, который составил прогноз на победителя ЧМ-2026, сообщают Новини.LIVE.

Действующие чемпионы Европы входят в число сборных с наивысшими шансами на победу и по версии букмекеров. Однако Суперкомпьютер не видит альтернативы команде Луиса Де Ла Фуэнте, который даже не входит в топ-15 наиболее высокооплачиваемых тренеров Мундиаля.

Звезда сборной Испании Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Кто вошел в тройку фаворитов ЧМ-2026

На втором месте в списке претендентов на победу оказалась сборная Франции, финалист прошлого Кубка Мира. Замыкает тройку основных претендентов национальная команда Англии. А вот Аргентина, которая выиграла ЧМ-2022, к основным фаворитом предстоящего турнира не относится.

В трех последних товарищеских матчах испанцы обыграли только Перу (3:1). Также они сыграли вничью с Египтом (0:0) и Ираком (1:1). На групповом этапе ЧМ-2026 Испания бужет противостоять Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругваю.

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