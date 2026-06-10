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Головна ЧС-2026 Один із лідерів збірної Аргентини влітку перейде до Ювентуса

Один із лідерів збірної Аргентини влітку перейде до Ювентуса

Ua ru
Дата публікації: 10 червня 2026 19:32
Ювентус домовився про трансфер з лідером збірної Аргентини
Еміліано Мартінес у збірній Аргентини. Фото: Reuters

Новий головний тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетті попросив клуб підписати нового воротаря. Ним має стати Еміліано Мартінес. Голкіпер збірної Аргентини готовий до переїзду в Італію.

Переговори "старої синьйори" з англійською "Астон Віллою" у самому розпалі, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Goal.com.

Італійському клубу потрібен воротар з досвідом виступів у єврокубках і національній команді. Спочатку "Ювентус" намагався підписати бразильця Аліссона, але "Ліверпуль" відмовився продавати свого голкіпера. Після цього "стара синьйора" переключила увагу на іншого голкіпера.

Трансфер Емі Міртінеса в "Ювентус"

Воротар збірної Аргентини вже шість років виступає в "Астон Віллі". За цей час він став одним із лідерів команди та допоміг бірмінгемцям завоювати Лігу Європи в сезоні 2005/2026. У складі збірної Аргентини Еміліано Мартінес двічі поспіль вигравав Кубок Америки, а також став чемпіоном світу у 2022 році.

Эмилиано Мартинес
Еміліано Мартінес на тренуванні. Фото: Reuters

Воротар уже дав принципову згоду на трансфер до "Ювентуса". Однак "Астон Вілла" не збирається просто так відпускати гравця. Незважаючи на те, що Мартінесу вже 33 роки, бірмінгемці хочуть отримати за нього не менше 15 млн євро. "Ювентус" намагається знизити ціну.

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Ювентус Збірна Аргентини з футболу Еміліано Мартінес
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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