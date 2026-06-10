Эмилиано Мартинес в сборной Аргентины. Фото: Reuters

Новый главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти попросил клуб подписать нового вратаря. Им должен стать Эмилиано Мартинес. Голкипер сборной Аргентины готов к переезду в Италию.

Переговоры "старой синьоры" с английской "Астон Виллой" в самом разгаре, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Goal.com.

Итальянскому клубу нужен вратарь с опытом выступлений в еврокубках и национальной команде. Сначала "Ювентус" пытался подписать бразильца Алиссона, но "Ливерпуль" отказался продавать своего голкипера. После этого "старая синьора" переключила внимание на другого вечерана.

Трансфер Эми Миртинеса в "Ювентус"

Вратарь сборной Аргентины уже шесть лет выступает в "Астон Вилле". За это время он стал одним из лидеров команды и помог бирмингемцам завоевать Лигу Европы в сезоне 2005/2026. В составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинес дважды подряд выигрывал Кубок Америки, а также стал чемпионом мира в 2022 году.

Эмилиано Мартинес на тренировке. Фото: Reuters

Вратарь уже дал принципиальное согласие на трансфер в "Ювентус". Однако "Астон Вилла" не собирается просто так отпускать игрока. Несмотря на то, что Мартинесу уже 33 года, бирмингемцы хотят получить за него не менее 15 млн евро. "Ювентус" пытается снизить цену.

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE сообщали, что донецкий "Шахтер" официально представил новичка, которым стал экс-футболист "Динамо" Александр Караваев.

Также Новини.LIVE писали, что защитник Евгений Чеберко перешел из "Коламбус Крю" в "Лос-Анджелес". Игрок является кандидатом в сборную Украины.