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Главная ЧМ-2026 Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026

Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026

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Дата публикации 11 июня 2026 08:34
Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на первом матче сборной США на домашнем чемпионате мира-2026. На матче группового этапа против Парагвая страну будет представлять госсекретарь Марко Рубио.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Politico.

Марко Рубио
Марко Рубио. Фото: Reuters

Кто будет представлять США на матче

По информации источника, официальную американскую делегацию на матче возглавит Рубио. В то же время президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос планирует лично посетить игру и провести встречу с представителями американских властей.

Причины отсутствия Трампа на стартовом матче сборной США пока не уточняются.

Матч США — Парагвай состоится 13 июня на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде, штат Калифорния.

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США стартуют на домашнем мундиале

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Для американцев турнир имеет особое значение, ведь США являются основным хозяином мирового первенства и проведут больше всего матчей.

Сборная США рассматривается как один из претендентов на выход в плей-офф и постарается удачно начать выступление на турнире в матче против Парагвая.

ЧМ-2026 стал первым в истории чемпионатом мира с участием 48 национальных команд. На нем впервые сыграют 104 матча. Финал мирового первенства состоится 19 июля.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что перед стартом чемпионата мира-2026 на стадионе в Мехико среди флагов участников и других стран заметили флаг России.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Кот-д'Ивуара получила звание самой стильной команды чемпионата мира-2026.

Дональд Трамп ЧМ-2026 по футболу Сборная США по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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