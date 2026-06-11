Трамп пропустит первый матч сборной США на ЧМ-2026
Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на первом матче сборной США на домашнем чемпионате мира-2026. На матче группового этапа против Парагвая страну будет представлять госсекретарь Марко Рубио.
Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Politico.
Кто будет представлять США на матче
По информации источника, официальную американскую делегацию на матче возглавит Рубио. В то же время президент Парагвая Сантьяго Пенья Паласиос планирует лично посетить игру и провести встречу с представителями американских властей.
Причины отсутствия Трампа на стартовом матче сборной США пока не уточняются.
Матч США — Парагвай состоится 13 июня на стадионе "Соу-Фай" в Инглвуде, штат Калифорния.
США стартуют на домашнем мундиале
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Для американцев турнир имеет особое значение, ведь США являются основным хозяином мирового первенства и проведут больше всего матчей.
Сборная США рассматривается как один из претендентов на выход в плей-офф и постарается удачно начать выступление на турнире в матче против Парагвая.
ЧМ-2026 стал первым в истории чемпионатом мира с участием 48 национальных команд. На нем впервые сыграют 104 матча. Финал мирового первенства состоится 19 июля.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что перед стартом чемпионата мира-2026 на стадионе в Мехико среди флагов участников и других стран заметили флаг России.
Также Новини.LIVE писал, что сборная Кот-д'Ивуара получила звание самой стильной команды чемпионата мира-2026.