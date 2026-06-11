Трамп пропустить першу гру збірної США на ЧС-2026

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп не буде присутнім на першому матчі збірної США на домашньому чемпіонаті світу-2026. На матчі групового етапу проти Парагваю країну представлятиме державний секретар Марко Рубіо.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Politico.

Марко Рубіо. Фото: Reuters

Хто представлятиме США на матчі

За інформацією джерела, офіційну американську делегацію на матчі очолить Рубіо. Водночас президент Парагваю Сантьяго Пенья Паласіос планує особисто відвідати гру та провести зустріч із представниками американської влади.

Причини відсутності Трампа на стартовому матчі збірної США наразі не уточнюються.

Матч США — Парагвай відбудеться 13 червня на стадіоні "Соу-Фай" в Інглвуді, штат Каліфорнія.

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Чемпіонат світу-2026 проходить у США, Канаді та Мексиці. Для американців турнір має особливе значення, адже США є основним господарем світової першості і проведе найбільше матчів.

Збірна США розглядається як один із претендентів на вихід до плейоф і спробує вдало розпочати виступ на турнірі в матчі проти Парагваю.

ЧС-2026 став першим в історії чемпіонатом світу за участю 48 національних команд. На ньому вперше зіграють 104 матчі. Фінал світової першості відбудеться 19 липня.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що перед стартом чемпіонату світу-2026 на стадіоні в Мехіко серед прапорів учасників та інших країн помітили прапор Росії.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Кот-д'Івуару отримала звання найстильнішої команди чемпіонату світу-2026.