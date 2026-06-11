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Головна ЧС-2026 Організатори ЧС-2026 перед відкриттям вивісили на стадіоні прапор Росії

Організатори ЧС-2026 перед відкриттям вивісили на стадіоні прапор Росії

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 07:57
Організатори ЧС-2026 перед відкриттям вивісили на стадіоні прапор Росії
Стадіон "Ацтека" перед відкриттям ЧС-2026. Фото: Reuters

Напередодні стартового матчу чемпіонату світу-2026 на легендарному стадіоні "Ацтека" в Мехіко виникла неоднозначна ситуація. Серед прапорів різних країн, які використовувалися для оформлення арени, помітили й прапор Росії.

Про скандальну ситуацію повідомив портал Новини.LIVE.

Флаг России на ЧМ-2026
Прапор Росії серед інших на ЧС-2026. Фото: Reuters

Прапор Росії на арені ЧС-2026

Наразі відомо, що прапори були розміщені на стадіоні як декоративний елемент перед матчем-відкриттям турніру між збірними Мексики та Південно-Африканської Республіки.

Серед сотень національних прапорів уболівальники та журналісти звернули увагу на російський триколор. При цьому збірна Росії не бере участі в чемпіонаті світу та не змогла пройти відбір на турнір. Через війну в Україні РФ заблокована в ФІФА та УЄФА. 

Росія залишається відстороненою

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року ФІФА та УЄФА усунули російські клуби та збірні від участі в міжнародних турнірах.

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Через це національна команда Росії пропустила чемпіонат світу-2022, Євро-2024 та не бере участі в чемпіонаті світу-2026.

Світова першість проходить із 11 червня до 19 липня на території США, Канади та Мексики. Турнір уперше в історії відбувається за участю 48 збірних, а загальна кількість матчів зросла до рекордних 104.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про можливий гучний трансфер одного з лідерів збірної Аргентини до топового клубу чемпіонату Італії.

Також Новини.LIVE писав, що прогноз суперкомп'ютера щодо переможця чемпіонату світу-2026 викликав чимало дискусій серед футбольних уболівальників. Алгоритм поставив на вершину рейтингу команду, яку не всі аналітики відносять до головних фаворитів майбутнього мундіалю.

Мексика ЧС-2026 з футболу Росія
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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