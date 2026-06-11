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Главная ЧМ-2026 Организаторы ЧМ-2026 перед открытием вывесили на стадионе флаг России

Организаторы ЧМ-2026 перед открытием вывесили на стадионе флаг России

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Дата публикации 11 июня 2026 07:57
Организаторы ЧМ-2026 перед открытием вывесили на стадионе флаг России
Стадион «Ацтека» перед открытием ЧМ-2026. Фото: Reuters

Накануне стартового матча чемпионата мира-2026 на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико возникла неоднозначная ситуация. Среди флагов разных стран, использованных для оформления арены, был замечен и флаг России.

О скандальной ситуации сообщил портал Новини.LIVE.

Флаг России на ЧМ-2026
Флаг России среди прочих на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Флаг России на арене ЧМ-2026

На данный момент известно, что флаги были размещены на стадионе в качестве декоративного элемента перед матчем-открытием турнира между сборными Мексики и Южно-Африканской Республики.

Среди сотен национальных флагов болельщики и журналисты обратили внимание на российский триколор. При этом сборная России не участвует в чемпионате мира и не смогла пройти отбор на турнир. Из-за войны в Украине РФ заблокирована в ФИФА и УЕФА.

Россия остается отстраненной

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

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Из-за этого национальная сборная России пропустила чемпионат мира-2022, Евро-2024 и не участвует в чемпионате мира-2026.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля на территории США, Канады и Мексики. Турнир впервые в истории проходит с участием 48 сборных, а общее количество матчей выросло до рекордных 104.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможном громком трансфере одного из лидеров сборной Аргентины в топ-клуб чемпионата Италии.

Также Новини.LIVE писал, что прогноз суперкомпьютера относительно победителя чемпионата мира-2026 вызвал немало дискуссий среди футбольных болельщиков. Алгоритм поставил на вершину рейтинга команду, которую не все аналитики относят к главным фаворитам будущего мундиаля.

Мексика ЧМ-2026 по футболу Россия
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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