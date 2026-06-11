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Главная ЧМ-2026 Мексика против ЮАР: прогноз на первый матч ЧМ-2026

Мексика против ЮАР: прогноз на первый матч ЧМ-2026

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Дата публикации 11 июня 2026 11:11
Мексика — ЮАР: где и когда смотреть в Украине первый матч ЧМ-2026
Тренер Хавьер Агирре во главе сборной Мексики. Фото: Reuters

Футбольные сборные Мексики и ЮАР откроют чемпионат мира-2026. Болельщики могут испытать флэшбек, ведь именно эти команды сыграли первый поединок на Кубке Мира-2010. И действительно, между этими событиями есть много общего. 

Мексика является фаворитом накануне противостояния, но ЮАР не станет легким соперником, сообщают Новини.LIVE

Ровно 16 лет назад в Йоханнесбурге ЮАР приняла Мексику, и тот матч завершился ничьей 1:1. Перед началом новой встречи команд африканцы считаются аутсайдерами пары. "Ацтеки" выступят перед своими болельщиками в Мехико и постараются начать турнир в трех очков. На прошлом ЧМ-2022 они впервые в своей истории не вышли из группы, так что на этот раз постараются решить задачу-минимум заранее. 

Форма Мексики и ЮАР перед матчем 

Подопечные 67-летнего Хавьера Агирре, который уже третий раз возвглавляет "эль три", подошли к ЧМ-2026 после убедительных ничьих в товарищеских поединках с Бельгией и Португалией. В последнее время команда играла по схеме 4-3-3, но недавно достаточно удачно опробовала 4-1-4-1. Это техничная команда, умеющая позиционно атаковать, с техничными игроками. Одновременно с этим основному форварду Раулю Хименесу уже 35 лет, а голкипер Гильермо Очоа вообще едет на свой шестой Мундиаль. 

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Стадион Ацтека
Стадион "Ацтека" перед первым матчем ЧМ-2026. Фото: Reuters

Сборная Южной Африки состоит из быстрых, техничных и физически выносливых игроков, большинство которых выступает в двух местных командах: "Орландо Пайретс" и "Мамелоди Сандаунс". Руководит "Бафана Бафана" 74-летний Уго Броос, который предпочитает схемы 4-3-3 или 4-3-2-1 с активной работой крайних защитников как в обороне, так и в атаке.

Бронзовый призер Кубка Африки-2023 могут удивить. Эта команда умеет обороняться, и мексиканцам будет непросто найди подход к воротам одного из лучших вратарей Африки Ронвена Уильямса. Шансы Мексики на победу в первом матче ЧМ-2026 кажутся выше, но не стоит удивляться и очередной ничьей этих соперников. 

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что одна из африканских сборных была признана самой стильной командой ЧМ-2026 еще до начала турнира. 

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Мундиале внезапно появился российский флаг несмотря на то, что эта страна по-прежнему не имеет права выступать в турнирах ФИФА. 

ЮАР Мексика ЧМ-2026 по футболу
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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