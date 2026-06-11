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Головна ЧС-2026 Мексика проти ПАР: прогноз на перший матч ЧС-2026

Мексика проти ПАР: прогноз на перший матч ЧС-2026

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Дата публікації: 11 червня 2026 11:11
Мексика — ПАР: де і коли в Україні можна подивитися перший матч ЧС-2026
Тренер Хав'єр Агірре на чолі збірної Мексики. Фото: Reuters

Футбольні збірні Мексики та ПАР відкриють чемпіонат світу-2026. Вболівальники можуть відчути флешбек, адже саме ці команди зіграли перший поєдинок на Кубку світу-2010. І справді, між цими подіями є багато спільного.

Мексика є фаворитом напередодні протистояння, але ПАР не стане легким суперником, повідомляють Новини.LIVE.

Рівно 16 років тому в Йоганнесбурзі ПАР приймала Мексику, і той матч завершився нічиєю 1:1. Перед початком нової зустрічі команд африканці вважаються аутсайдерами пари. "Ацтеки" виступлять перед своїми вболівальниками в Мехіко і постараються розпочати турнір з трьох очок. На минулому ЧС-2022 вони вперше в своїй історії не вийшли з групи, тож цього разу постараються вирішити завдання-мінімум заздалегідь.

Форма Мексики та ПАР перед матчем

Підопічні 67-річного Хав'єра Агірре, який вже втретє очолює «ель трі», підійшли до ЧС-2026 після переконливих нічиїх у товариських поєдинках з Бельгією та Португалією. Останнім часом команда грала за схемою 4-3-3, але нещодавно досить вдало випробувала 4-1-4-1. Це технічна команда, яка вміє позиційно атакувати, з технічними гравцями. Водночас основному форварду Раулю Хіменесу вже 35 років, а голкіпер Гільєрмо Очоа взагалі їде на свій шостий Мундіаль.

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Стадион Ацтека
Стадіон «Ацтека» перед першим матчем ЧС-2026. Фото: Reuters

Збірна Південної Африки складається з швидких, технічних і фізично витривалих гравців, більшість з яких виступає у двох місцевих командах: «Орландо Пайретс» і «Мамелоді Сандаунс». Керує «Бафана Бафана» 74-річний Уго Броос, який віддає перевагу схемам 4-3-3 або 4-3-2-1 з активною роботою крайніх захисників як в обороні, так і в атаці.

Бронзовий призер Кубка Африки-2023 може здивувати. Ця команда вміє захищатися, і мексиканцям буде непросто знайти підхід до воріт одного з найкращих воротарів Африки Ронвена Вільямса. Шанси Мексики на перемогу в першому матчі ЧС-2026 здаються вищими, але не варто дивуватися і черговій нічиїй цих суперників.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що одна з африканських збірних була визнана найстильнішою командою ЧС-2026 ще до початку турніру.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що на Мундіалі раптово з'явився російський прапор, незважаючи на те, що ця країна, як і раніше, не має права виступати в турнірах ФІФА.

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ПАР Мексика ЧС-2026 з футболу
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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